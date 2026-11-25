تقدم الدكتور وليد عتلم، رئيس لجنة السياسات العامة بحزب الجيل الديمقراطي، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسر ضحايا الحادث الأليم الذي وقع أعلى الطريق الدائري بمنطقة الوراق، معربًا عن بالغ حزنه وأسفه لسقوط ضحايا ومصابين، داعيًا الله أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يلهم أسرهم الصبر والسلوان.

مراجعة شاملة لمنظومة الأمن والسلامة على الطرق

وأكد عتلم أن هذا الحادث يفرض ضرورة مراجعة شاملة لمنظومة الأمن والسلامة على الطرق السريعة والرئيسية، وفي مقدمتها الطرق والمحاور ذات الكثافات المرورية والسكانية المرتفعة، مشيرًا إلى أن حماية أرواح المواطنين يجب أن تكون أولوية أساسية في إدارة هذه المنظومة، وأن التعامل مع مثل هذه الحوادث ينبغي ألا يقتصر على احتواء آثارها، وإنما يمتد إلى مراجعة أسبابها وسد الثغرات التي قد تؤدي إلى تكرارها.

وشدد رئيس لجنة السياسات العامة بحزب الجيل على أهمية إجراء تحقيق عاجل وشامل لكشف ملابسات الحادث وأسبابه الفنية والمرورية، وإعلان النتائج للرأي العام، وتحديد المسؤوليات ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو إخلاله بواجباته، مؤكدًا أن المساءلة ليست غاية في حد ذاتها، وإنما ضمانة أساسية لتصحيح الخلل ومنع تكرار الحوادث.

وأضاف أن هناك ضرورة لإعادة النظر في ضوابط سير سيارات نقل المواد البترولية والمواد الخطرة، ومراجعة المسارات والمواعيد المخصصة لها، وتشديد الرقابة على اشتراطات السلامة الفنية والصيانة الدورية، وكفاءة السائقين، ومدى الالتزام بقواعد النقل الآمن، خاصة على الطرق التي تمر بالمناطق السكنية أو تتسم بارتفاع معدلات الحركة المرورية.

وأوضح عتلم أن منظومة السلامة على الطرق لا تتعلق فقط بجودة البنية التحتية أو كفاءة المركبات، وإنما تقوم على تكامل عدة عناصر تشمل التخطيط المروري، والرقابة، والانضباط، والاستجابة السريعة للطوارئ، وتحديد المسؤوليات بوضوح بين الجهات المعنية. ومن ثم، فإن المراجعة المطلوبة ينبغي أن تكون مراجعة مؤسسية شاملة، تترجم إلى إجراءات تنفيذية قابلة للقياس والمتابعة.

وثمّن عتلم التوجيهات الرئاسية الفورية بتقديم الرعاية الطبية المتكاملة للمصابين وتوفير الدعم اللازم لأسر الضحايا، مؤكدًا أن سرعة الاستجابة الإنسانية والطبية واجب وطني، يجب أن يواكبه تحرك جاد لمعالجة الأسباب الجذرية للحوادث وتعزيز معايير السلامة على الطرق.

واختتم عتلم تصريحه بالتأكيد على أن أرواح المصريين ليست مجالًا للتهاون أو المعالجة المؤقتة، وأن معيار نجاح أي منظومة للطرق والنقل لا يقاس فقط بما تحققه من سرعة في الحركة أو سيولة مرورية، وإنما بقدرتها على توفير انتقال آمن يحفظ حياة المواطنين ويصون ممتلكاتهم.

