يتابع الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، الحالة الصحية لمصابي حادث حريق دائري الوراق، الذين استقبلتهم مستشفيات قصر العيني، موجهًا الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة للمصابين، والمتابعة المستمرة لحالتهم الصحية.

وقد استقبلت مستشفيات قصر العيني حالتين من مصابي الحادث، الأولى لسيدة تبلغ من العمر 30 عامًا، تعاني من حروق بنسبة 45%، وتم حجزها بالمستشفى لتلقي العلاج، فيما تعاني الحالة الثانية من حروق متفرقة بالوجه والكفين.

ووجه رئيس الجامعة باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بأقسام الاستقبال والطوارئ ومستشفى الحروق، والتأكد من جاهزية الأطقم الطبية والتمريضية وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، استعدادًا لاستقبال أي حالات أخرى.

ومن جانبه، يتابع الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني، بالتنسيق مع الدكتور أحمد ماهر، مدير مستشفى الاستقبال والطوارئ، الحالة الصحية للمصابين، مع استمرار التنسيق بين الأقسام الطبية المختصة لضمان تقديم الرعاية الطبية اللازمة وفقًا لطبيعة كل حالة.

وأعرب الدكتور محمد سامي عبد الصادق عن خالص تمنياته بالشفاء العاجل لجميع مصابي الحادث، مؤكدًا أن مستشفيات جامعة القاهرة تضع كافة إمكاناتها في خدمة المواطنين والتعامل مع الحوادث والطوارئ.