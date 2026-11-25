أمر المستشار محمد شوقي، النائب العام، بفتح تحقيق عاجل في حادث انفجار سيارة نقل أعلى الطريق الدائري بمنطقة الوراق، والذي تسبب في اندلاع حريق وسقوط ضحايا، مع الانتقال إلى موقع الحادث لمعاينته، وبيان أسبابه وتحديد المسؤول عن وقوعه.

تفاصيل حريق دائري الوراق

وصلت أشلاء بشرية متفحمة إلى مستشفى العجوزة، جرى انتشالها من موقع الحريق الهائل الذي اندلع أعلى الطريق الدائري بمنطقة الوراق في الجيزة، فيما لم يتم تحديد هوية صاحبها حتى الآن، وسط أعمال الفحص والمعاينة للوقوف على ملابسات الواقعة.

وانتقل فريق من النيابة العامة إلى موقع الحريق لإجراء المعاينة اللازمة، وفحص آثار النيران وتحديد أسباب اندلاعها، إلى جانب الوقوف على حجم الخسائر البشرية والمادية، وفحص الأشلاء التي تم العثور عليها لبيان ما إذا كانت تخص أحد ضحايا الحادث.

وتابع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، التداعيات الصحية لحادث الحريق الذي اندلع أعلى نفق عشرة بحي الوراق في منطقة إمبابة بمحافظة الجيزة، حيث وجّه برفع درجة الاستعداد في المستشفيات الواقعة في الزمام الجغرافي لموقع الحادث.

وأوضحت الوزارة أنه يشارك في عمليات الإنقاذ 39 سيارة إسعاف، مشيرةً إلى أن الحادث أسفر حتى الآن عن إصابة 15 شخصًا تم نقلهم إلى مستشفيات: زايد التخصصي، وإمبابة العام، والوراق المركزي، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 30 حالة وفاة في حصر أولي.

وتواصل وزارة الصحة والسكان متابعة الموقف عن كثب، والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

حريق دائري الوراق

حريق دائري الوراق

حريق دائري الوراق

حريق دائري الوراق

حريق دائري الوراق

حريق دائري الوراق

حريق دائري الوراق

حريق دائري الوراق

دفعت الحماية المدنية بالجيزة بـ 18 سيارة إطفاء وخزان مياه لموقع حريق الوراق بعد اندلاع حريق في سيارة مواد بترولية وامتداد النيران للسيارات على الطريق.

شهد شارع 10 بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة، منذ قليل، اندلاع حريق، وسط تحرك عاجل من قوات الحماية المدنية للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المناطق والعقارات المجاورة.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بلاغًا يفيد بنشوب حريق بشارع 10 في الوراق، وعلى الفور جرى إخطار الجهات المختصة، والدفع بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ، للتعامل مع الحريق ومحاصرة ألسنة اللهب.