قال المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، إنّ رئيس مجلس الوزراء يتابع مع الوزراء المعنيين تداعيات حادث الحريق الذي اندلع أعلى الطريق الدائري، مشيرًا إلى أنّ الحادث أعاد إلى الأذهان واقعة مشابهة شهدتها مدينة السنبلاوين يوم الجمعة 20 نوفمبر الجاري، عندما تعرضت سيارة محملة بمواد بترولية لحادث، ما أسفر عن إصابة 3 من أفراد الحماية المدنية أثناء مشاركتهم في إخماد الحريق، دون وقوع وفيات.

وأضاف مقدم برنامج آخر النهار ، عبر قناة النهار، أنّ تكرار هذه الحوادث يستدعي وقفة جادة، موضحًا أنّ رئيس الوزراء قدم العزاء إلى أسر الضحايا ووجّه بتوفير الرعاية للمصابين، لكن الأمر يحتاج إلى دراسة الإجراءات التي يمكن اتخاذها لمنع تكراره، خاصة أنّ الحادث قد يقع نتيجة خطأ بشري، مثل اختلال عجلة القيادة في يد سائق سيارة محملة بالمواد البترولية واصطدامها بالحاجز الخرساني، وهو ما قد يؤدي إلى انفجار الحمولة واشتعال النيران.

وتساءل أبو بكر عما إذا كان من الممكن تحديد ساعات معينة لسير السيارات المحملة بالمواد البترولية على الطرق، مع إدراكه أنّ هناك احتياجات يومية لا يمكن تعطيلها، لأنّ المصانع تعمل ومحطات البنزين تحتاج إلى الوقود، وبالتالي لا بد من استمرار حركة هذه السيارات على مدار اليوم، لكن في الوقت نفسه يجب التفكير في كيفية تقليل المخاطر المحتملة.

ودعا إلى الاستعانة بأساتذة تخطيط الطرق وخبراء المرور، باعتبار أنّ هذا المجال علم له قواعده ودراساته، حتى يبحثوا الإجراءات الاحترازية التي يمكن اتخاذها لتجنب المخاطر والتعامل مع احتمالات وقوع الحوادث، خاصة أنّ اختلال عجلة القيادة في يد أي سائق، لا قدر الله، قد يؤدي إلى كارثة إذا كانت السيارة محملة بمواد بترولية.

وتطرق إلى المخاطر اليومية التي يتعرض لها قائدو السيارات بسبب الموتوسيكلات والتوك توك، قائلًا إنّ الإنسان قد يكون يقود سيارة فاخرة تبلغ قيمتها 200 مليون جنيه، أو يكون رئيسًا لـ19 شركة، لكنه قد يفقد حياته بسبب موتوسيكل أو توك توك يعبر الطريق بطريقة خاطئة، مؤكدًا أنّ قيمة السيارة أو مكانة قائدها لا تحميه من هذه المخاطر.

وأوضح أنّ قائدي الدراجات النارية أصبحوا يظهرون بصورة مفاجئة أمام السيارات، حتى يشعر السائق أحيانًا وكأنّ الموتوسيكل خرج إليه من زجاج السيارة، بسبب الطريقة المرعبة التي يتحركون ويلتفون بها بين المركبات، مضيفًا أنّ السائق قد يجد نفسه في موقف شديد القلق، خاصة إذا كان يجلس إلى جواره ابنه أو أحد أفراد أسرته، ويظل يردد «يا رب استر» بينما يقوم قائد الموتوسيكل بمناورة خطيرة ويتجاوز السيارات.

وأشار إلى أنّ قائد الموتوسيكل قد يعتبر الأمر عاديًا، لأنه نفذ المناورة ومرّ بسلام، بينما يحتاج قائد السيارة إلى نحو 30 ثانية حتى يستعيد هدوءه ويستوعب ما حدث، مؤكدًا أنّ هذه التصرفات تجعل الموتوسيكلات خطرًا قاتلًا على الطرق.

وشدد أبو بكر على ضرورة فتح تحقيق في حادث سيارة المواد البترولية وما أسفر عنه من ضحايا، مؤكدًا أنّ النيابة العامة ستجري تحقيقًا موسعًا لتحديد المسؤولية الجنائية عن الواقعة، ومعرفة ملابساتها والأطراف المسؤولة عنها.

وطالب في الوقت نفسه بأن تتخذ الحكومة إجراءات احترازية واضحة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، إلى جانب التحقيق في المسؤولية الجنائية، مؤكدًا أنّ التعامل مع هذه الوقائع لا ينبغي أن يقتصر على انتظار نتائج التحقيقات بعد وقوع الكارثة، بل يجب أن يمتد إلى دراسة المخاطر ووضع حلول عملية لحماية أرواح المواطنين.

واختتم أبو بكر بتجديد العزاء لأسر ضحايا الحادث، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، ومؤكدًا ضرورة التحرك لتأمين الطرق والحد من المخاطر التي تهدد حياة مستخدميها.