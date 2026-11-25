يتقدم رئيس جامعة القاهرة، بخالص التهاني وأصدق التبريكات إلى الأستاذ الدكتور حسام صلاح أحمد مراد، عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، بمناسبة انتخابه رئيسًا لجمعية الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للسكتة الدماغية (MENA Stroke Organization)، وذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الجمعية، الذي عُقد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، على هامش فعاليات المؤتمر الحادي عشر للجمعية.

ويأتي هذا الاختيار المستحق تتويجًا لمسيرة علمية ومهنية حافلة بالعطاء والإنجازات، وتقديرًا لإسهاماته البارزة في تطوير منظومة رعاية وعلاج مرضى السكتة الدماغية، ودعم البحث العلمي والتدريب الطبي المتخصص، وتعزيز التعاون بين المؤسسات الطبية والعلمية على المستويين الإقليمي والدولي.

ويمثل هذا الإنجاز إضافة مشرفة إلى سجل إنجازات جامعة القاهرة، ويعكس المكانة العلمية المرموقة لكلية طب قصر العيني، والثقة المتنامية في الكفاءات الطبية المصرية وقدرتها على تولي المواقع القيادية بالمؤسسات والجمعيات العلمية الدولية.

ومن المنتظر أن يسهم تولي الدكتور حسام صلاح هذا المنصب في تعزيز التعاون العلمي والطبي بين دول المنطقة، وتطوير منظومة الوقاية والتشخيص والعلاج والتأهيل لمرضى السكتة الدماغية، ودعم الشراكات مع المؤسسات والمنظمات العلمية الدولية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.

وأعرب رئيس جامعة القاهرة عن بالغ اعتزازه بهذا الإنجاز المشرف، متمنيًا للدكتور حسام صلاح دوام التوفيق والسداد في أداء مهامه الجديدة، ومزيدًا من النجاحات والإنجازات التي تعزز مكانة جامعة القاهرة وترفع اسم مصر في المحافل العلمية والطبية الإقليمية والدولية.