حسمت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الجدل المثار حول تسبب كابلات الكهرباء في اندلاع الحريق الهائل الذي شهده الطريق الدائري بمنطقة الوراق، بعد تداول مقاطع فيديو أظهرت وجود أسلاك كهربائية بالقرب من موقع الحادث، وسط اتهامات بأن سقوط أحد الكابلات تسبب في انقلاب السيارة واشتعال النيران بها.

وأكد منصور عبد الغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، فى تصريحات خاصة لصدى البلد أن الأسلاك الكهربائية كانت مشدودة وقت اندلاع حريق الدائري، وهو ما يظهر في مقاطع الفيديو المتداولة للحادث، موضحًا أن تسجيلات الوقاية أظهرت خروج دائرتين كهربائيتين من الخدمة بعد اندلاع الحريق، بما يشير إلى أن الحريق هو الذي تسبب في خروجهما، وليس العكس.

ويأتي توضيح وزارة الكهرباء ردًا على ما أثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن سقوط كابل كهربائي أمام السيارة، باعتباره السبب وراء وقوع الحادث، في الوقت الذي تشير فيه البيانات المتاحة إلى أن فصل الدائرتين الكهربائيتين جاء عقب اندلاع النيران.

وشهد الطريق الدائري بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة، مساء الأربعاء، حادثًا مأساويًا إثر انقلاب واشتعال سيارة نقل محملة بمواد بترولية، بالقرب من نفق شارع 10 ومحطة مترو القومية، ما أدى إلى امتداد ألسنة اللهب إلى عدد كبير من السيارات المتواجدة بمحيط الحادث، وتفحم عدد منها.

ووفقًا للمعاينة الأولية التي نقلتها مصادر أمنية، اختلت عجلة القيادة من يد سائق سيارة نقل المواد البترولية، ما أدى إلى اصطدامها بالحاجز الخرساني وانفجار الحمولة، ثم امتداد النيران إلى السيارات المجاورة.

وأسفر الحادث، وفق آخر حصيلة أولية أعلنتها وزارة الصحة والسكان، عن وفاة 30 شخصًا وإصابة 15 آخرين، فيما شاركت 39 سيارة إسعاف في عمليات الإنقاذ ونقل المصابين إلى مستشفيات زايد التخصصي وإمبابة العام والوراق المركزي.

ويتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي تداعيات الواقعة، وأعرب عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسر الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

ووجه الرئيس الجهات المعنية بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية اللازمة للمصابين وأسر الضحايا، وتوفير الرعاية الطبية المتكاملة للمصابين، إلى جانب سرعة إزالة آثار الحادث وإعادة انتظام الحركة المرورية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين.

وتواصل الجهات المعنية متابعة تداعيات الحادث والتحقيق في ملابساته للوقوف على الأسباب الحقيقية وراء وقوعه.