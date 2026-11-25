كشف الإعلامي أحمد موسى عن تفاصيل مؤلمة بشأن ضحايا حادث الحريق الضخم الذي اندلع أعلى الطريق الدائري بمنطقة الوراق، عقب اصطدام سيارة محملة بمواد بترولية واشتعال النيران بها، مشيرًا إلى أن عددًا من المواطنين الذين لقوا مصرعهم كانوا يحاولون إنقاذ سائق السيارة بعد اشتعال النيران فيها.

أحمد موسى يكشف تفاصيل مؤلمة عن حريق الدائري

وقال أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسؤوليتي»، إن المواطنين الذين توجهوا لمساعدة سائق سيارة المواد البترولية عقب اصطدامها واشتعال النيران بها، هم أنفسهم الذين لقوا مصرعهم في الحادث، واصفًا إياهم بأنهم ضحايا شهامة الشعب المصري.

وأضاف الإعلامي متأثرًا بتفاصيل الواقعة: «الناس اللي راحت تنقذ سائق سيارة المواد البترولية بعد اصطدامها واشتعال النيران بها هي اللي ماتت، هما دول ضحايا شهامة الشعب المصري».

وعكست تصريحات موسى حجم المأساة الإنسانية التي صاحبت الحادث، إذ حاول مواطنون التدخل لمساعدة سائق السيارة وإنقاذه عقب اشتعال النيران، لكنهم تعرضوا للخطر في أثناء محاولاتهم، وانتهى الأمر بسقوط ضحايا.

وكان موسى قد استعرض مقطع فيديو من كاميرات المراقبة يرصد اللحظات الأولى للحادث، بدءًا من توقف سيارة المواد البترولية واصطدامها بالحاجز الخرساني، ثم اشتعال النيران بها، ومحاولات المواطنين الفرار من موقع الحريق قبل وقوع الانفجار.