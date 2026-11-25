مع انتشار نزلات البرد خلال فصل الشتاء، يبحث الكثيرون عن الأطعمة التي تساعد الجسم على التعافي وتخفف الشعور بالإرهاق واحتقان الحلق، خاصة أن التغذية الجيدة وشرب السوائل من الأمور المهمة خلال فترة المرض.

ورغم أن الطعام لا يقضي على الفيروسات المسببة لنزلات البرد، فإن اختيار الوجبات المناسبة يساعد على توفير العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، ويحافظ على الترطيب والطاقة.

أكلات ينصح بتناولها أثناء نزلات البرد..

1. شوربة الدجاج

تعد شوربة الدجاج من الوجبات المناسبة خلال الإصابة بنزلات البرد، خاصة عند تناولها دافئة، إذ تساعد على توفير السوائل للجسم، كما أنها سهلة التناول ويمكن إضافة الخضروات إليها لزيادة قيمتها الغذائية.

2. البرتقال والجوافة

يحتوي البرتقال والجوافة على فيتامين C، الذي يساهم في دعم الوظيفة الطبيعية للجهاز المناعي، كما يساعد تناول الفاكهة على توفير السوائل والعناصر الغذائية المهمة.

3. شوربة الخضروات

تحتوي شوربة الخضروات على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن، ويمكن تحضيرها بالجزر والكوسة والبطاطس والبروكلي، لتكون وجبة خفيفة وسهلة الهضم.

4. الزبادي

يحتوي الزبادي على البروتين والكالسيوم، كما توفر بعض أنواعه بكتيريا نافعة للأمعاء، ويمكن تناوله كوجبة خفيفة إذا كان مناسبا للشخص ولا يسبب له انزعاجا في الحلق.

5. العسل مع المشروبات الدافئة

يمكن إضافة ملعقة من العسل إلى مشروب دافئ للمساعدة على تهدئة السعال، خاصة قبل النوم، لكن لا يقدم العسل للأطفال أقل من عام.

6. البيض المسلوق

يعد البيض مصدرا جيدا للبروتين وفيتامين B12 والسيلينيوم، ويساعد على توفير عناصر غذائية مهمة للجسم خلال فترة المرض.

7. البطاطس المهروسة

تعتبر البطاطس المهروسة وجبة سهلة التناول، وتوفر الكربوهيدرات التي تمد الجسم بالطاقة، ويمكن تحضيرها بقليل من الحليب أو زيت الزيتون.

نصائح غذائية مهمة أثناء نزلات البرد..

1- الإكثار من شرب المياه والسوائل الدافئة.

2- تناول وجبات صغيرة على مدار اليوم عند فقدان الشهية.

3- الحصول على قسط كاف من الراحة والنوم.

4- تجنب الأطعمة التي تسبب تهيج الحلق أو تزيد الشعور بالغثيان.

5- عدم الاعتماد على الطعام وحده لعلاج الأعراض، واستشارة الطبيب عند استمرار الأعراض أو ظهور صعوبة في التنفس أو تدهور الحالة.

وتظل التغذية المتوازنة والراحة والترطيب من أهم العوامل المساعدة للجسم خلال فترة التعافي من نزلات البرد.