عقد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا لمناقشة مقترحات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2027/2028، في إطار حرص المحافظة على وضع خطة استثمارية متكاملة تستهدف تطوير الخدمات وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين بمختلف أنحاء المحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود عيسى، السكرتير العام للمحافظة، ووليد أبو العباس، مستشار المحافظ للمشروعات، ومحمد نصر، مستشار المحافظ لشئون البيئة، وزكريا قزمان، مدير إدارة التخطيط والمتابعة، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، وعدد من القيادات التنفيذية.

وناقش محافظ قنا، معايير إعداد الخطة الاستثمارية وآليات تحديد أولويات المشروعات وفقًا للاحتياجات الفعلية لكل مركز، مع استعراض المخططات الاستراتيجية للمراكز التسعة بالمحافظة، ومدى توافق المشروعات المقترحة معها، بما يضمن تحقيق التنمية المتوازنة بين المدن والقرى.

وأشار الببلاوي، إلى بحث تخصيص مواقع لإقامة أسواق اليوم الواحد، وإنشاء أسواق حضرية منظمة للقضاء على الأسواق العشوائية، إلى جانب تحديد مواقع لإنشاء المحطات الوسيطة لتحسين منظومة النظافة وإدارة المخلفات، فضلًا عن استكمال أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق من خلال الرصف وتنفيذ البلدورات والإنترلوك، وتطوير منظومة الإنارة العامة، والارتقاء بمستوى النظافة العامة والمظهر الحضاري للشوارع والميادين.



مراجعة المخططات الاستراتيجية



كما وجه محافظ قنا، رؤساء الوحدات المحلية وإدارة التخطيط العمراني، بضرورة مراجعة ودراسة المخططات الاستراتيجية لكل مركز بصورة دقيقة، والتأكد من مدى توافقها مع المشروعات المقترحة بالخطة الاستثمارية، مع حصر الاحتياجات الفعلية وتحديد المشروعات الأكثر إلحاحًا وتأثيرًا على حياة المواطنين، وعدم إدراج أي مشروعات دون دراسة واضحة لجدواها وأولويات تنفيذها، مؤكدًا أهمية التنسيق بين جميع الجهات التنفيذية لضمان تكامل المشروعات وعدم تعارضها، وتحقيق الاستفادة القصوى من الاعتمادات المالية المتاحة.

وأكد محافظ قنا، أن الخطة الاستثمارية الجديدة للمحافظة ستستند إلى رؤية واضحة للتنمية، حيث يكون المواطن واحتياجاته في مقدمة أولويات العمل التنفيذي، مشددًا على ضرورة توجيه الاستثمارات إلى المشروعات التي تحقق عائدًا خدميًا مباشرًا، وتسهم في تحسين جودة الحياة، وتطوير البنية التحتية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



تحسين البيئة الحضرية



وأضاف الببلاوي، أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل وفق رؤية متكاملة تراعي احتياجات كل مركز وقرية، مع الاهتمام بالمشروعات التي تسهم في تحسين البيئة الحضرية وتوفير الخدمات الأساسية، وتطوير الأسواق وتنظيم الأنشطة التجارية، وتحسين شبكة الطرق والإنارة والنظافة، مشيرًا إلى أهمية المتابعة المستمرة لمراحل إعداد الخطة، والالتزام بالمعايير الفنية والتخطيطية، لضمان خروجها بصورة واقعية وقابلة للتنفيذ، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظة.



