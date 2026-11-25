كشف محمد رشوان، المحامي بالنقض، تفاصيل الحكم الصادر في قضية مريم مصطفى، لاعبة الكرة الطائرة السابقة بالنادي الأهلي، بشأن بطلان عقد احترافها والشرط الجزائي بقيمة 3 ملايين جنيه، مؤكدًا أن المحكمة لم تقضِ بعدم صحة توقيع اللاعبة على العقد، كما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وإنما انتهت إلى بطلان العقد بعد تعذر تحديد توقيت إضافة الشروط الإضافية الواردة به.

وقال محمد رشوان، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "CBC": "التعليق على المستندات التي انتشرت من اللاعبة، والقول إن المحكمة حكمت بعدم صحة توقيعها، غير صحيح، المحكمة ما قالتش إن التوقيع مش توقيعها، بالعكس، أنا متابع موضوع التزوير، ووفقًا للمستند اللي حصلت عليه من المحكمة وقرأت حيثياته، أبحاث التزوير انتهت إلى إن التوقيع توقيعها".

وأضاف: "المحكمة لم تتمكن من تحديد ما إذا كانت الشروط الإضافية الموجودة في العقد قد أُضيفت وقت توقيع العقد أم بعد التوقيع عليه، وبالتالي لا يصح اتهام شخص بالتزوير أو تقديم الأمر للجمهور على أن الحقيقة ظهرت وثبت ارتكاب جريمة تزوير".

وتابع: "الحكم واضح، ومنطوقه: حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، وبرد وبطلان عقد احتراف المستأنفة المؤرخ في 6-5-2020، وألزمت المستأنف ضدهم المصاريف ومائة وخمسة وسبعين جنيهًا أتعاب محاماة بالدرجة الأولى".

وأوضح: "أنا بتكلم من وجهة نظر قانونية، والشك دائمًا يفسر لصالح المتهم. اللي حصل في القضية هو تحديد الحقيقة والصورة، لكن المحكمة ما قالتش إن الأهلي زوّر توقيع اللاعبة، وما قالتش إن التوقيع مش توقيعها".

وتابع: "اللي اتقال على السوشيال ميديا واللي ظهر للناس كلها إن الأهلي زوّر، وإن ده مش توقيع اللاعبة، وإنه تبين عدم صحة التوقيع، لا يا فندم، اللي حصل إن المحكمة الموقرة قالت إنه يصعب تحديد إمتى الشرط اتضاف".

وأضاف: "كل اللعيبة في مصر، وأنا مش بقول إن ده اللي حصل في القضية، لكن من العرف العام إن اللاعبين بيوقعوا العقود ويسيبوا النسخ في الأندية، والإدارات المالية والقانونية بتحط الشروط الجزائية وباقي شروط العقد".

وتابع: "محكمة النقض المصرية انتهت في أكثر من حكم إلى أن التوقيع على بياض يعتبر تفويضًا للطرف الآخر في وضع الشروط المتفق عليها. وبالتالي دي مسألة تقديرية للمحكمة، والموضوع مش معناه إن الأهلي زوّر أو إن أي طرف ارتكب تزويرًا".

وزاد: "التوقيع على بياض ثم تترك الورقة للطرف الآخر، اللي بتقوله اكتب البنود اللي أنت عايزها، ده مش معناه تزوير في حد ذاته، لكن ده لا يمنع حق المحكمة في إنها تنظر في البنود وتحدد مدى صحتها".

وأضاف: "المحكمة ممكن تسمع للشخص اللي بيقول إنه تعرض للضرر، وممكن تشوف إن فيه بندًا معينًا، زي الشرط الجزائي، فيه مشكلة أو إنه مجحف، وبالتالي تقضي ببطلان هذا الجزء وفقًا لما تراه".

وأكمل قائلًا: "المحكمة أحالت الدعوى للتحقيق وطلبت شهودًا على واقعة إضافة البند وتوقيته، لكن لم تتمكن من الوصول إلى ما يحسم هذه النقطة، وبالتالي صدر الحكم".

وأردف: "مريم مصطفى كتبت إنها بعد أربع سنين من الظلم والإهانة وتشويه صورتها، الحقيقة ظهرت وثبتت، وإنها كانت صاحبة الحق من البداية، وإنه ثبت عدم صحة توقيعها على الشرط الجزائي بقيمة ثلاثة ملايين جنيه وعدم صحة العقد".

وأضاف معلقًا على ذلك: "المحكمة ما قالتش خالص إن التوقيع مش توقيعها، المحكمة قالت إن التوقيع صحيح، لكن رأت بطلان الشرط الجزائي، ودي جزئية تقديرية للمحكمة، وهي اللي بتشوفها وفقًا للأوراق والأدلة المعروضة عليها".

واختتم رشوان تصريحاته بالتأكيد على أحقية الأهلي في الطعن على الحكم أمام محكمة النقض، قائلًا: "من حق النادي الأهلي يطعن بالنقض، ومن حق محكمة النقض إنها تقبل الطعن أو تؤيد الحكم، ولسه فيه درجة قضائية أخرى، وده أمر يخص النادي الأهلي".