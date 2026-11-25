وجهت هيئة محلفين اتحادية كبرى في لوس أنجلوس اتهامات إلى توماس ماركل، والد دوقة ساسكس ميجان ماركل، بتهمة حيازة مواد تحتوي على إساءة معاملة الأطفال.

لائحة اتهام في 24 نوفمبر

وأفادت شبكة "إن بي سي نيوز"، نقلًا عن مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الوسطى من كاليفورنيا، أن الاتهام وُجه إلى ماركل في 24 نوفمبر.

وبحسب لائحة الاتهام، فإن ماركل، البالغ من العمر 82 عامًا، كان يمتلك أفلامًا سلبية مقاس 35 ملم "مع علمه" بأنها تحتوي على مواد إباحية تتضمن قاصرين، بمن فيهم أطفال دون سن 12 عامًا.

وأضاف المدعون أن المواد "تم إرسالها بالبريد ونقلها وتحريكها باستخدام وسائل ومرافق مناسبة للتجارة بين الولايات والتجارة الخارجية".

78 قطعة مضبوطة من وحدات تخزين

وذكر مكتب المدعي الفيدرالي أنه تم ضبط حوالي 78 قطعة - بما في ذلك شرائح وكتب ونيجاتيفات أفلام - من وحدات تخزين كان ماركل يستأجرها في لوس أنجلوس منذ عام 2008.

وتظهر اثنتان من الصور المضبوطة رجلًا بالغًا - يُفترض أنه المتهم - مع فتاة عارية في سن ما قبل البلوغ داخل غرفة، يُرجح أنها تابعة لسلسلة فنادق في الفلبين.

وأشارت النيابة العامة إلى أن "الإفادة تصف أيضًا صورًا أخرى تظهر فيها ماركل مع قاصرين في حالات مختلفة من التعري"، مضيفة أنه من المتوقع أن يمثل المتهم أمام المحكمة الفيدرالية في لوس أنجلوس في الأسابيع المقبلة.

وضع ماركل

وتوماس ماركل، الذي أقام في لوس أنجلوس لفترة طويلة، يقيم الآن في دار رعاية للمسنين في فلوريدا، وعند بدء القضية، أُلقي القبض عليه في تامبا ووُضع رهن الإقامة الجبرية، لكن رُفع عنه هذا الإجراء بعد أن نزع جهاز المراقبة الإلكتروني. وهو ينفي جميع الادعاءات ويصفها بأنها "أكاذيب مقيتة".

بيان ميجان ماركل

وفي الوقت نفسه، أصدرت ابنته ميجان - التي انفصل عنها لعدة سنوات - بيانًا في أكتوبر الماضي قالت فيه إنها تشعر "بضيق شديد" بسبب الادعاءات الموجهة ضد والدها.

واعترفت دوقة ساسكس بأنها أُبلغت بـ"ادعاءات مقلقة" ضد والدها. وتشير شبكة إن بي سي نيوز إلى أن الشرطة البريطانية أكدت أنها سلمت لها في يناير 2019 رسالة "تضمنت عددًا من الادعاءات المتعلقة بنشاط إجرامي مشتبه به ارتُكب خارج المملكة المتحدة".