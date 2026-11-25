انتقد الإعلامي محمد شبانة الهجوم الذي تعرض له إمام عاشور، لاعب الأهلي، قبل مواجهة بيراميدز، متسائلًا عن أسباب تصعيد الأزمة أمام الجماهير، ومطالبًا وائل جمعة، مدير الكرة، بتوضيح حقيقة ما حدث مع اللاعب.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يذاع على قناة "CBC": "سبب تأجيج الجمهور على إمام عاشور بالشكل ده، وكمية الهجوم اللي اتعرض لها، أنا مش شايف جمهور الأهلي كده، أنا نفسي الكابتن وائل جمعة يطلع يصرح للناس ويقول لهم: عمل إيه إمام عاشور عشان يتصدر أمام الجمهور بالشكل ده؟".

وأضاف: "عشان إيه؟ عمل لك إيه إمام عاشور؟ اللاعب جدد ومدد واشتغل وبيتمرن وكل حاجة، وبيروح عمرة، وكل اللي غلط فيه على مدار الثلاث شهور اللي فاتوا إنه راح محل كابتن كاسندويتش، فهل ده سبب لكل الهجوم اللي حصل عليه؟".

وتابع: "قبل مباراة الأهلي وبيراميدز، كل ده عشان إمام عاشور؟ أنا مش عارف والله العظيم ما أعرف. المطلوب من إمام عاشور إيه؟ هو داخل المباراة ، وفجأة لقى كل الكاميرات مسلطة عليه، والمخرج بيجيبه في لقطات، والناس تصور وتنزل على السوشيال ميديا".

وشدد شبانة على أن إدارة الأزمات داخل الأهلي لا يجب أن تتم بهذه الطريقة، قائلًا: "مش كده تدار الأندية الكبرى، ومش معنى إن لاعب عنده أزمة أو تصرف مش عاجب البعض إننا نحوله إلى قضية أمام الجمهور من غير ما نوضح الحقيقة".



وأردف "هاني يطلع وحش عشان مش بيجدد، والناس تطلع وحشة عشان مش بتجدد، وزيزو مش عارف إيه، وإمام عاشور إيه، وأحمد رضا بقى صفر بسبب لقطة في فيديو".

وأضاف: "مش كل لاعب عنده ملف تجديد يبقى لازم يتحول إلى أزمة مع الجمهور، ولا كل موقف يحصل داخل الفريق يتم تصديره للناس بالشكل ده. لازم يكون فيه تعامل إداري واضح مع اللاعبين، بعيدًا عن إثارة الجدل".

وأتم: "الجمهور من حقه يعرف، لكن مش معنى كده إننا نحط اللاعبين في مواجهة مباشرة مع الجماهير، ونسيب كل واحد يتعامل مع الأزمة من خلال السوشيال ميديا".