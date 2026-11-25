شنّ الإعلامي محمد شبانة هجومًا على طريقة إدارة الأزمات داخل نادي الزمالك، بعد البيان الذي أصدره عدد من لاعبي الفريق للمطالبة بمستحقاتهم المالية، معتبرًا أن ما يحدث يتجاوز مجرد ردود فعل على الأوضاع المالية، وأن هناك سيناريو مقصودًا لتضخيم الأزمات داخل النادي.

وقال “شبانة”، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يُذاع على قناة "CBC": "كان من المفترض أن يجلس مسئولو الزمالك مع اللاعبين، ويصارحوهم بأن ظروف النادي لا تسمح بسداد المستحقات في الوقت الحالي، ويطلبوا منهم تحديد موقفهم، لكن أن يصدر اللاعبون بيانًا للجمهور ضد الإدارة، فهذه واقعة لم أشاهدها من قبل في تاريخ الأهلي أو الزمالك".

وأضاف: "لو كان هذا الأمر حدث في نادٍ آخر غير الزمالك، لكانت وسائل الإعلام والبرامج قد تناولته بشكل مكثف، لكن الزمالك أصبح يتعامل مع الأخبار وكأنها أمور عادية، سواء كانت تتعلق بالمدربين أو الصفقات أو القضايا أو الخسائر في البطولات".

وتابع: "أنا أرى أن ما يحدث ليس مجرد نتائج يومية أو ردود فعل على أخبار عادية، لكنه سيناريو مقصود، ولعبة على مستوى كبير، حتى لو كان اللاعبون أنفسهم لا يعرفون لماذا يتم الزج بهم في هذا المشهد".

وأوضح: "البيان الذي صدر من اللاعبين تزامن مع أخبار عن اجتماع حسين لبيب مع رموز الزمالك لمناقشة شركة الكرة وتشكيل اللجان، وهناك حالة من تضخيم الأزمات وتصدير الأخبار بشكل متزامن، وهو ما يجعلني أتساءل: هل كل هذا مقصود أم لا؟".

وتطرق شبانة إلى أزمة عدم توفير سيارة إسعاف مجهزة في مباراة الزمالك والطيران بدوري الكرة الطائرة، قائلًا: "اتحاد الكرة الطائرة منح الزمالك مهلة إضافية لتوفير سيارة الإسعاف حتى الثامنة مساء الخميس، والنادي أحضر سيارة في الحادية عشرة مساءً، لكنها لم تكن مصحوبة بالمسعف. هل الزمالك غير قادر على توفير مسعف؟ كان من الممكن التواصل مع أي مستشفى قريب لحل الأزمة".

وواصل: "أصبحت كل هذه الأخبار تتصدر المواقع، وهناك تساؤلات عن حالة النادي، وكيف سيتم حل أزمة مستحقات اللاعبين، ومشكلات شركة الكرة، وباقي الملفات داخل الزمالك".

واختتم “شبانة” تصريحاته بالتأكيد على أن الزمالك يحتاج إلى دور فاعل من جمعيته العمومية لحماية النادي ومناقشة أزماته، في ظل حالة الارتباك التي يعيشها على مختلف المستويات.