حسم محسن صلاح، رئيس نادي المقاولون العرب، الجدل المثار حول إمكانية عودة سامي قمصان، المدير الفني للفريق، إلى النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا عدم وجود أي تواصل رسمي من جانب القلعة الحمراء حتى الآن بشأن التعاقد معه.

وقال محسن صلاح، في تصريحات خاصة، إن الأهلي لم يتواصل مع إدارة المقاولون العرب لطلب التعاقد مع سامي قمصان، مشيرًا إلى أن عقد المدير الفني مع النادي ممتد لمدة موسمين.

وأوضح رئيس المقاولون العرب أن زيارته لغرفة ملابس الفريق عقب الفوز على القناة جاءت من أجل تهنئة اللاعبين على الانتصار، وذلك بحضور سامي قمصان، مؤكدًا أن الأمر لم يتطرق من قريب أو بعيد إلى احتمالية عودة المدرب للنادي الأهلي.

وتأتي تصريحات محسن صلاح في ظل تداول أنباء حول إمكانية عودة سامي قمصان إلى الأهلي، بعد التطورات الأخيرة التي شهدها الفريق الأحمر على مستوى الجهاز الفني.