كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن المدير الفني القادم للنادي الأهلي، خلفاً للمغربي الحسين عموتة، خلال الفترة المقبلة.

وكتب الإعلامي أحمد شوبير عبر حسابه على منصة «إكس»: «سامي قمصان مديرًا فنيًا للأهلي»، في إشارة إلى تولي سامي قمصان القيادة الفنية للفريق الأحمر، بعد حالة الجدل حول مستقبل الجهاز الفني للفريق.

وانتهت رحلة المغربي الحسين عموتة مع النادي الأهلي سريعًا، بعدما قررت إدارة القلعة الحمراء إنهاء مهمته الفنية عقب الخسارة أمام بيراميدز بهدفين دون مقابل، في الجولة التاسعة من الدوري المصري، لتُطوى صفحة المدرب المغربي بعد 14 مباراة خاضها على رأس القيادة الفنية للفريق في مختلف المسابقات.

الأهلي يبحث عن بداية جديدة

وبعد رحيل المدرب المغربي، أصبح ملف المدير الفني الجديد أولوية داخل الأهلي، في ظل ارتباطات محلية وقارية تنتظر الفريق، وحاجة الجهاز الفني المقبل إلى إعادة التوازن والاستقرار وتقديم مستوى يتناسب مع طموحات جماهير القلعة الحمراء.

ويبقى أبرز ما يميز تجربة “عموتة” أنها انتهت رغم تفوق أرقامها، في مشهد يعكس أن قيادة الأهلي لا تتعلق فقط بعدد الانتصارات، وإنما أيضًا بمستوى الأداء والقدرة على المنافسة وإقناع الجماهير.