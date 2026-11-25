فتح الكابتن محمد عبد الجليل، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، النار على إدارة النادي الأهلي، منتقدًا طريقة اختيار اللاعبين والتعاقدات خلال الفترة الأخيرة، ومحملًا الإدارة مسؤولية تراجع مستوى الفريق.

وقال محمد عبدالجليل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن المشكلة في الأهلي تتعلق بالإدارة، مضيفًا أن النادي يتعاقد مع لاعبين من مختلف الأندية دون تحقيق الفائدة المطلوبة.

وأضاف: «المشكلة في الأهلي متعلقة بالإدارة، الأهلي يلم كل اللاعبين من الأندية من غير فايدة، اللي كان بييجي زمان معوج ويتعدل ومحدش بيقدر يتكلم، وعلى أيامنا كان فيه خناقات من غير ما كلمة تطلع».

وأوضح: «أوضة اللبس فيها 5 لعيبة من الزمالك، ده كتير جدًا، وماتش امبارح 90 دقيقة ما راحش على الجون مرة واحدة، والأهلي لم يتعود على الهزيمة، وكان اللعيبة تايهين في الملعب،الأهلي يبيع زيزو وإمام عاشور وبن شرقي نكسب منهم قرشين».