​عقدت أمانة شوؤن الطاقة المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أسامة كمال، اجتماعا تنظيميا مع أمناء الطاقة بالمحافظات عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"؛ لبحث خطة عمل ورؤية الأمانة في إطار الرؤية العامة للحزب، جاء ذلك بحضور الأُمناء المساعدين وأعضاء هيئة مكتب أمانة شوؤن الطاقة المركزية، وعدد من أمناء الأمانة بالمحافظات، بمقر الأمانة المركزية للحزب في القاهرة الجديدة.

وفي مستهل الاجتماع، وجه المهندس أسامة كمال، أمين شؤون الطاقة المركزي أمناء الطاقة بالمحافظات بإعداد دراسات ميدانية تستند إلى واقع الشارع، لرصد أنماط الاستهلاك وتحديد الفرص المتاحة لترشيده، إلى جانب دراسة طبيعة المناطق المختلفة بالمحافظات، تمهيدا لتنفيذ مبادرة تستهدف تشجيع المواطنين على استخدام الطاقة الشمسية، ووضع آليات واضحة للتوسع في تطبيقها، وكذلك بحث سبل تخفيف الأعباء الجمركية والضريبية على الأدوات والمعدات المستخدمة في تطبيقات الطاقة الشمسية، بما يشجع على انتشار استخدامها.

واستعرض الاجتماع عددا من الملفات المتعلقة باستكمال خطط العمل وعرض نتائج الدراسات التي سبق العمل عليها، إلى جانب مناقشة قضايا التحول الطاقي، والضوابط والتشريعات والحوافز المطلوبة للتوسع في استخدامات الطاقة الشمسية، فضلا عن توجيه أنواع الوقود المناسبة للاستخدامات المختلفة، وبحث الآثار المترتبة على خفض إمدادات الغاز لبعض الصناعات.

وشهد الاجتماع نقاشا وتفاعلا بين المشاركين حول المبادرات المطروحة، وسبل تعزيز دور الحزب في دعم توجهات الدولة نحو التحول إلى الطاقة النظيفة، والتوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة، بما يسهم في تحقيق الاستدامة وترشيد استهلاك الموارد.