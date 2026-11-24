بعد انتشار أنباء متداولة عن إلغاء ضريبة الهواتف المستوردة، حسمت شعبة الاتصالات والمحمول الجدل المثار خلال الساعات الأخيرة بشأن إلغاء ضريبة الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج، بعد انتشار أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي تزعم صدور قرار بإلغاء الرسوم المفروضة على الهواتف.

لا يوجد قرار رسمي

وأكد محمد هداية الحداد، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالجيزة، أنه لا يوجد أي قرار رسمي حتى الآن بشأن إلغاء ضريبة الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج، مشيرًا إلى أن ما يتم تداوله في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من قرار رسمي.

هل تم إلغاء ضريبة الهواتف المحمولة؟

وأوضح رئيس شعبة الاتصالات والمحمول أن الرسوم المفروضة على الهواتف المستوردة من الخارج لا تزال سارية حتى الآن، ولم يصدر أي إعلان رسمي يفيد بإلغائها، وهو ما يعني استمرار العمل بالإجراءات الحالية لحين صدور أي قرار جديد من الجهات المختصة.

حقيقة الأنباء المتداولة عن إلغاء الرسوم

وتسببت الأنباء المتداولة بشأن إلغاء ضريبة الهواتف المحمولة في حالة من الجدل بين المواطنين، خاصة المهتمين بشراء هواتف مستوردة من الخارج، وسط تساؤلات حول حقيقة القرار وموعد تطبيقه.

وبحسب تصريحات رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالجيزة، فإن الحديث عن إلغاء الرسوم لا يستند حتى الآن إلى قرار رسمي، وبالتالي لا يمكن اعتبار تلك الأنباء إعلانًا عن تغيير في منظومة الرسوم الحالية.

مباحثات لخفض الضريبة

وأوضح الحداد، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى، أن الشعبة تتواصل مع الجهات المعنية لبحث إمكانية خفض الضريبة وتقديم تسهيلات للشركات، مقابل إقرار تخفيضات في أسعار الهواتف، إلى جانب التوسع في زيادة المكون المحلي بصناعة المحمول وتقليل الاعتماد على استيراد المكونات الأساسية.

الحرب الأمريكية الإيرانية تضاعف تكاليف الشحن

وأشار رئيس شعبة الاتصالات والمحمول إلى أن تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية انعكست على قطاع الهواتف المحمولة، حيث ارتفعت تكاليف الشحن بأكثر من 9 أضعاف، وهو ما زاد من أعباء الاستيراد والإنتاج، ودفع القطاع إلى البحث عن حلول لتقليل التكلفة النهائية للأجهزة.

مطالب بالحفاظ على الهواتف الاقتصادية

وفي إطار تخفيف الأعباء عن المواطنين، كشف الحداد أن الشعبة خاطبت الشركات بضرورة الحفاظ على إنتاج الهواتف من الفئة الاقتصادية، بما يضمن استمرار توافر الأجهزة المناسبة لمحدودي الدخل، ومساعدتهم على مواكبة التطورات التكنولوجية دون تحمل أعباء مالية تفوق قدراتهم.



الحكومة تدرس تعميق صناعة الهواتف في مصر

وفي تطور جديد للملف، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يوم الأحد الماضي الموافق 22 نوفمبر 2026، اجتماعًا موسعًا لمتابعة إجراءات تعميق صناعة الهواتف المحمولة في مصر، وبحث سبل توفير الأجهزة بأسعار مناسبة للمواطنين، وذلك بحضور المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، وعدد من مسؤولي الجهات المعنية.

وتناول الاجتماع الارتفاعات الأخيرة في أسعار الهواتف المحمولة بالسوق المصرية؛ حيث استعرضت الحكومة دراسة تحليلية للعوامل العالمية والتنظيمية والسوقية المؤثرة في الأسعار، ومن بينها ارتفاع أسعار شرائح الذاكرة، ونقص المعروض نتيجة زيادة الطلب العالمي على معالجات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف التشغيل والمكونات.

خفض تكلفة انتاج الهواتف

وأكد الاجتماع أهمية مواصلة جهود تعميق التصنيع المحلي، وخفض تكلفة إنتاج الهواتف المحمولة، وتوسيع قاعدة الشركات المصنعة، وتشجيعها على زيادة معدلات التشغيل والطاقة الإنتاجية، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية وتحقيق الاستقرار في الأسعار.

ووجه رئيس مجلس الوزراء الوزارات والجهات المعنية بإعداد دراسة شاملة لضبط سوق الهواتف المحمولة بالتنسيق مع المصنعين، مع ضرورة زيادة نسبة المكون المحلي وتعميق الصناعة الوطنية، وربط الحوافز المقدمة للمصنعين بزيادة نسبة المكون المحلي في الأجهزة المنتجة داخل مصر، مشددًا على أن الهاتف المحمول أصبح سلعة أساسية لكل المواطنين، ما يتطلب توفيره بأسعار مناسبة وتحقيق التوازن بين مصالح المستهلكين ودعم الصناعة.

هل شملت قرارات الحكومة إلغاء ضريبة الموبايلات؟

ورغم التحركات الحكومية والبرلمانية الأخيرة، فإن اجتماع رئيس الوزراء لم يتضمن إعلانًا عن إلغاء ضريبة الهواتف المحمولة أو إصدار قرار بخفض الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على الأجهزة المستوردة، وإنما ركز على دراسة أوضاع السوق، وضبط الأسعار، وزيادة الإنتاج المحلي.

وبناءً على ذلك، تظل ضريبة الموبايلات في مصر سارية ولم يتم إلغاؤها رسميًا حتى الآن.