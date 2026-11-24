أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن قرار إنشاء محطة الضبعة النووية يُعد قرارًا استراتيجيًا مهمًا يستند إلى رؤية بعيدة المدى، مشيرًا إلى أن الدعم المشترك من الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين أسهم في استمرار تنفيذ المشروع وتجاوز التحديات التي واجهته.

محطة الضبعة تستهدف توفير 12% من القدرات الكهربائية المصرية

وأوضح عصمت، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج «بالورقة والقلم» على فضائية «العاشرة»، مساء الثلاثاء، أن اختيار موقع محطة الضبعة النووية جاء استنادًا إلى دراسات وقياسات فنية وموافقات دولية استمرت لسنوات، مشيرًا إلى أن حماية الموقع كانت ضرورة للحفاظ على مشروع استراتيجي يستهدف دعم منظومة توليد الكهرباء في مصر.

وأضاف أن محطة الضبعة تستهدف توفير نحو 12% من القدرات الكهربائية المصرية، مؤكدًا استمرار الإصرار على استكمال المشروع رغم التحديات التي واجهت تنفيذه، وفي مقدمتها تداعيات جائحة كورونا والعقوبات المفروضة على روسيا.

وأشار وزير الكهرباء إلى أن إنشاء المحطة يستهدف مواكبة التوسع الصناعي والعمراني الذي تشهده مصر، وتلبية الزيادة المتوقعة في الأحمال الكهربائية، لافتًا إلى أن المحطات النووية تمثل إضافة مهمة لمزيج الطاقة، ولا يقتصر دورها على إنتاج الكهرباء، بل يمتد إلى دعم الصناعات المتقدمة ونقل تكنولوجيات فريدة.

وأوضح أن مشروع الضبعة النووية وصل إلى مرحلة متقدمة من التنفيذ، حيث تستهدف الخطة بدء دخول المفاعل النووي الأول على الشبكة الكهربائية عام 2028، على أن يبدأ الإنتاج الفعلي للكهرباء في عام 2029.

ولفت إلى أن الوحدات النووية الأربع بالمحطة تمثل إضافة كبيرة لمنظومة الطاقة في مصر، موضحًا أن المشروع يواجه تحديات كبيرة تتعلق بالتنفيذ والتنسيق، لكنه يسير وفق المخطط الزمني المحدد.

وكشف عصمت أن الوحدة النووية الثانية من المقرر أن تدخل الخدمة بعد ستة أشهر من تشغيل الوحدة الأولى، بما يعكس التقدم في تنفيذ المشروع والاستعداد لدخول الوحدات تباعًا إلى الخدمة.

وأكد أن الاحتفال بعيد الطاقة النووية يعكس إصرار الدولة المصرية على امتلاك قدرات الاستخدام السلمي للطاقة النووية، باعتبارها أحد مصادر الطاقة الاستراتيجية التي تسهم في تأمين احتياجات مصر المستقبلية من الكهرباء.