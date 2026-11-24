أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران يحقق أهدافه، مدعيًا أن أي سفينة إيرانية لم تتمكن من اختراق الحصار منذ بدء تطبيقه، ومعتبرًا أنه يمثل أعظم حصار بحري في التاريخ.

وقال ترامب، في تصريحات نقلتها قناة «العربية»، إن القوات الأمريكية نجحت في إحكام السيطرة على حركة السفن المرتبطة بإيران، ومنعها من تجاوز الإجراءات البحرية المفروضة، مشددًا على أن واشنطن تواصل تنفيذ الحصار دون السماح للسفن الإيرانية بالوصول إلى أهدافها.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن الحصار المفروض على طهران يُعد الأكبر من نوعه تاريخيًا، في إشارة إلى حجم الانتشار البحري الأمريكي والإجراءات المتخذة لمراقبة حركة الملاحة والتجارة المرتبطة بالموانئ الإيرانية.

وفي سياق حديثه عن مضيق هرمز، قال ترامب إن الولايات المتحدة تنقل عبر المضيق كميات من النفط تفوق تلك التي كانت تمر عبره قبل اندلاع الحرب، في محاولة للتأكيد على استمرار تدفقات الطاقة رغم المواجهة العسكرية والتوترات التي تشهدها المنطقة.

كما أشار إلى أن القدرات الصاروخية الإيرانية أصبحت محدودة، في أعقاب العمليات العسكرية الأمريكية التي استهدفت مواقع ومنشآت مرتبطة بالقدرات العسكرية الإيرانية.

وتأتي تصريحات ترامب في وقت تواصل فيه البحرية الأمريكية فرض قيود على حركة السفن المرتبطة بالموانئ الإيرانية، ضمن استراتيجية تستهدف حرمان طهران من عائدات صادرات النفط، وزيادة الضغوط الاقتصادية عليها لدفعها إلى تقديم تنازلات في الملفات الخلافية.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق تحويل مسارات عشرات السفن التجارية، ومنع سفن أخرى من مواصلة رحلاتها إلى الموانئ الإيرانية، فيما تشير تقديرات أمريكية إلى أن الحصار حرم إيران من عائدات نفطية تتجاوز 30 مليار دولار.

لكن حركة الملاحة في مضيق هرمز لا تزال تواجه اضطرابات كبيرة؛ إذ أظهرت بيانات تتبع السفن التي نقلتها رويترز في 24 نوفمبر تراجع حركة الشحن خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع عبور خمس سفن تجارية يوم السبت، وعدم تسجيل عبور سفن يوم الأحد، مقارنة بـ31 سفينة خلال عطلة نهاية الأسبوع السابقة.

وفي المقابل، تتمسك طهران برفض الحصار الأمريكي، إذ أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أنها ستستخدم جميع الوسائل المتاحة لمواجهته، معتبرة إياه عملًا عدائيًا يستهدف سيادة البلاد وحقوقها الاقتصادية.

وتكشف التصريحات الأمريكية والإيرانية المتبادلة عن استمرار الصراع حول السيطرة على حركة الملاحة في مضيق هرمز، الذي يمثل أحد أهم الممرات البحرية لتجارة النفط العالمية، وسط مخاوف من أن يؤدي استمرار الحصار والهجمات على السفن التجارية إلى مزيد من الاضطرابات في أسواق الطاقة.