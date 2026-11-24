كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد دراجة نارية بالصعود أعلى الرصيف والعبور إلى الجهة الأخرى من مكان غير مخصص للدوران بأحد الطرق بالقاهرة معرضاً حياته والمواطنين للخطر.







بالفحص أمكن تحديد وضبط الدراجة النارية الظاهرة بمقطع الفيديو "سارية التراخيص" وقائدها (عامل توصيل – مقيم بدائرة قسم شرطة المعادى)، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بتاريخ 20 / الجارى لإختصار الطريق.





تم التحفظ على الدراجة النارية.. وإتخاذ الإجراءات القانونية.





