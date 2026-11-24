واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة إطسا بالفيوم) بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم عقب إيهامهم بكونه موظف خدمة عملاء بإحدى شركات المحمول وإيهامهم بزعم إضافة أرباح "كاش باك" والتحصل منهم على بيانات المحفظة الإلكترونية الخاصة بهم وتمكنه بموجب ذلك من الإستيلاء على أموالهم.





عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وضُبط بحوزته (هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى").. وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.









