كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن التضرر من أحد الأشخاص لقيامه بتتبع إحدى الفتيات وسرقة هاتفها المحمول بأسلوب "الخطف" حال سيرها بأحد الشوارع بالقليوبية.







بالفحص أمكن تحديد المجنى عليها (عاملة – مقيمة بدائرة مركز شرطة الخانكة)، وبسؤالها أقرت أنه بتاريخ 21 / الجارى حال سيرها بأحد الشوارع بدائرة المركز قام أحد الأشخاص بتتبعها وسرقة هاتفها المحمول بأسلوب "الخطف" ولاذ بالفرار.





أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة "الظاهر بمقطع الفيديو" (عاطل "له معلومات جنائية"– مقيم بدائرة المركز)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط (الهاتف المحمول "المستولى عليه").





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





