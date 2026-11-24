أعلن إنزو ماريسكا وماسيمليانو أليجري مدربا فريقي مانشستر سيتي ونابولي الإيطالي التشكيل الرسمي للمواجهة المرتقبة التي تجمع بينهما في العاشرة مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب «الاتحاد»، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2026-2027.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:-





حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: ماتياس نونيز، مارك جيهي، يوشكو جفارديول، أورايلي.

خط الوسط: أندرسون، أيوب بوعدي، إنزو فيرنانديز.

خط الهجوم: آلان إلياس، إيرلينج هالاند، ريان شرقي.

بينما جاء تشكيل نابولي كالتالي:-





حراسة المرمى: فانيا سافيتش.

خط الدفاع: ماتياس أوليفيرا، أمير رحماني، سام بيوكيما.

خط الوسط: سكوت ماكتوميناي، كيفين دي بروين، بيلي جيلمور.

خط الوسط الهجومي: سبيناتزولا، لانج، ماتيو بوليتانو.

خط الهجوم: راسموس هويلوند