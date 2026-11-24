كشفت دراسة علمية حديثة عن نتائج واعدة لمركب لدواء قديم يحتوي على مركب يُعرف باسم TOFA، يعود تطويره إلى سبعينيات القرن الماضي، إذ أظهرت التجارب أنه قد يساعد الجسم على حرق الدهون وزيادة استهلاك الطاقة، بدلًا من الاعتماد فقط على تقليل الشهية وتناول الطعام، كما يحدث مع بعض أدوية إنقاص الوزن الشهيرة مثل «ويجوفي» و«مونجارو».

ما هو مركب TOFA وكيف يساعد على حرق الدهون؟

وأثارت النتائج اهتمام الباحثين بعدما أظهرت إمكانية الجمع بين المركب وحقن التخسيس الحالية لتعزيز فقدان الوزن، وربما استخدام جرعات أقل من هذه الأدوية، بما قد يقلل بعض آثارها الجانبية، فضلًا عن احتمال الحفاظ على الكتلة العضلية أثناء خسارة الدهون.

وفقًا لما نشرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فإن مركب TOFA مادة صناعية طورها العلماء في سبعينيات القرن الماضي، بعد اكتشاف أن بعض المركبات الكيميائية المصنعة يمكن أن تخفض مستويات الدهون في الدم.

وعمل الباحثون آنذاك على تعديل هذه المواد لإنتاج مركب يستهدف تقليل تصنيع الدهون داخل الجسم، لكنه لم يتحول إلى دواء للاستخدام الطبي، وظل لفترة طويلة أداة تُستخدم في الأبحاث المعملية.

ومؤخرًا، أعاد باحثون من جامعة كاليفورنيا في بيركلي دراسة هذا المركب، واكتشفوا أن تأثيره لا يقتصر على الحد من إنتاج الدهون، بل قد يدفع الخلايا أيضًا إلى حرق الدهون واستخدامها مصدرًا للطاقة.

وعلى عكس أدوية التخسيس المعتمدة على محاكاة الهرمونات الطبيعية، يعمل TOFA عبر التأثير في مسارات متعددة مسؤولة عن عملية التمثيل الغذائي للدهون، إذ يثبط إنزيمات تشارك في تصنيع دهون جديدة، وينشط بروتينين يساعدان على تشغيل الجينات المرتبطة بحرق الدهون وإنتاج الطاقة.

دواء قديم من السبعينيات يعزز فاعلية حقن التخسيس

مركب TOFA ساعد الفئران على فقدان 18% من وزنها

في دراسة نُشرت في مجلة Science Advances، اختبر الباحثون تأثير المركب على فئران تعاني السمنة، وأظهرت النتائج أن الحيوانات التي تلقت TOFA فقدت نحو 18% من وزنها خلال أربعة أسابيع.

واللافت أن فقدان الوزن حدث دون انخفاض في كمية الطعام التي تتناولها الفئران، كما أن معظم الوزن المفقود كان من الدهون، دون تراجع ملحوظ في الأنسجة الخالية من الدهون، بما فيها العضلات.

وتكتسب هذه النتيجة أهمية لأن الحفاظ على الكتلة العضلية يمثل أحد التحديات المرتبطة بفقدان الوزن، وتشير التقديرات الواردة في التقرير إلى أن نحو خُمس الوزن المفقود مع بعض أدوية التخسيس الحالية قد يكون من الكتلة العضلية.

دواء قديم من السبعينيات يعزز فاعلية حقن التخسيس

ماذا يحدث عند الجمع بين TOFA وحقن التخسيس؟

اختبر الباحثون أيضًا إمكانية الجمع بين المركب التجريبي وبعض أدوية إنقاص الوزن المعروفة، وهي سيماغلوتايد الموجود في أوزمبيك وويجوفي، وتيرزيباتيد المستخدم في مونجارو.

واستخدمت التجارب جرعات منخفضة من هذه الأدوية، أقل بنحو 20 مرة من الجرعات المستخدمة في تجارب السمنة، إلى جانب مركب TOFA.

وبعد 24 يومًا، سجل الباحثون النتائج التالية لدى الفئران:

ـ TOFA وحده: فقدان نحو 8.7% من وزن الجسم.

ـ سيماغلوتايد وحده: فقدان نحو 6.7% من وزن الجسم.

ـ تيرزيباتيد وحده: فقدان نحو 4.5% من وزن الجسم.

ـ TOFA مع سيماغلوتايد: فقدان نحو 26.9% من وزن الجسم.

ـ TOFA مع تيرزيباتيد: فقدان نحو 37.1% من وزن الجسم.

كما فقدت الفئران التي تلقت المزيج العلاجي نحو 26% من وزنها خلال 10 أيام فقط، وهو ما دفع الباحثين إلى خفض جرعات الدواءين إلى النصف لتجنب فقدان الوزن المفرط.

دواء قديم من السبعينيات يعزز فاعلية حقن التخسيس

لماذا زادت فاعلية حقن التخسيس عند الجمع مع TOFA؟

أوضح جاستن لي، الباحث المتخصص في بيولوجيا التمثيل الغذائي وقائد الدراسة، أن المركبات تعمل على أهداف مختلفة ومتكاملة داخل الجسم.

ويعمل تيرزيباتيد على تحفيز هرموني الأمعاء GLP-1 وGIP، اللذين يساعدان على تقليل الشهية، بينما يستهدف سيماغلوتايد مستقبلات هرمون GLP-1 فقط.

وعند الجمع بين هذه الأدوية ومركب TOFA، ينخفض استهلاك الطعام بالتزامن مع زيادة الطاقة التي يحرقها الجسم، ما يؤدي إلى زيادة العجز في توازن الطاقة، وهو ما قد يفسر الزيادة الكبيرة في فقدان الوزن التي ظهرت في تجارب الفئران.

ويرى الباحثون أن استخدام جرعات أقل من سيماغلوتايد أو تيرزيباتيد مستقبلًا قد يساعد على تقليل بعض الآثار الجانبية المرتبطة بهذه الأدوية، مثل الغثيان والقيء والإسهال والإمساك.

دواء قديم من السبعينيات يعزز فاعلية حقن التخسيس

فوائد أخرى محتملة لمركب TOFA

لم تقتصر النتائج الأولية على فقدان الوزن، إذ أظهرت التجارب على الفئران أن استخدام المركب منفردًا ساعد أيضًا على:

ـ تحسين التحكم في مستويات السكر بالدم.

ـ خفض الدهون الثلاثية في الدم، وهي نوع من الدهون يرتبط ارتفاعه بزيادة مخاطر أمراض القلب.

ـ تقليل تراكم الدهون الضارة في الكبد.

وتشير هذه النتائج إلى احتمالات بحثية تتعلق بصحة التمثيل الغذائي، لكنها لا تثبت حتى الآن أن المركب يعالج السكري من النوع الثاني أو أمراض القلب أو الكبد الدهني لدى البشر.

دواء قديم من السبعينيات يعزز فاعلية حقن التخسيس

هل مركب TOFA آمن للاستخدام البشري؟

رغم النتائج الواعدة، لا يزال مركب TOFA في مرحلة الأبحاث قبل السريرية، ولم يخضع حتى الآن لاختبارات على البشر، ولذلك لا تتوافر معلومات كافية عن سلامته أو الجرعات المناسبة أو آثاره الجانبية المحتملة.

وأشار الباحثون إلى أن زيادة استهلاك الطاقة وحرق الدهون تستدعي التأكد من أن المركب لا يسبب ارتفاعًا مفرطًا في حرارة الجسم أو يضع ضغطًا إضافيًا على القلب.

كما أن بعض الأدوية الأخرى التي تستهدف المسار الحيوي نفسه ارتبطت في أبحاث سابقة بارتفاع مستويات الدهون الثلاثية لدى البشر، وهو ما قد يزيد مخاطر أمراض القلب والتهاب البنكرياس، بينما أثرت مركبات أخرى في مستويات الصفائح الدموية، بما قد يرفع احتمالات النزيف.

من جانبه، قال نافيد ساتار، أستاذ طب التمثيل الغذائي بجامعة جلاسكو، إن الأدوية الجديدة التي تساعد الجسم على فقدان الوزن من خلال زيادة حرق السعرات الحرارية تمثل تطورًا مهمًا، لكنه شدد على ضرورة إجراء تقييمات دقيقة للسلامة قبل استخدامها.

كما وصف أليكس ميراس، أستاذ الطب السريري بجامعة أولستر والمتخصص في السمنة، النتائج بأنها مثيرة للاهتمام، رغم أنها مستمدة من دراسة على الحيوانات فقط، مشيرًا إلى أن تطوير تركيبات دوائية جديدة يمثل احتياجًا مهمًا للأشخاص الذين لا يحصلون على استجابة كافية من الأدوية المعتمدة على هرمون GLP.1.

دواء قديم من السبعينيات يعزز فاعلية حقن التخسيس

هل يمكن استخدام TOFA مع ويجوفي ومونجارو حاليًا؟

حتى الآن، لا يمكن اعتبار مركب TOFA علاجًا متاحًا للتخسيس أو بديلًا لحقن ويجوفي ومونجارو، كما لا توجد أدلة سريرية تثبت فاعليته أو أمان الجمع بينه وبين هذه الأدوية لدى البشر.

وتظل النتائج الحالية أولية ومبنية على تجارب حيوانية، ما يعني أن الأمر يحتاج إلى دراسات سريرية على البشر لتحديد مدى فاعليته، وتأثيره في العضلات، ومخاطره المحتملة، قبل التفكير في استخدامه طبيًا.