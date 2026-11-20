كشفت دراسة علمية حديثة عن مخاطر صحية محتملة قد يواجهها مرضى السكري من النوع الثاني عند التوقف عن استخدام حقن التخسيس، إذ ارتبط وقف العلاج بزيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية إلى الضعف، فضلًا عن ارتفاع احتمالات الوفاة لأي سبب إلى نحو 5 أضعاف، مقارنة بالمرضى الذين استمروا في تناول الأدوية.



دراسة تكشف مخاطر التوقف عن حقن التخسيس

وتثير هذه النتائج تساؤلات حول التأثيرات الصحية للتوقف عن أدوية إنقاص الوزن، مثل أوزمبيك، خاصة أن زيادة المخاطر ظهرت حتى لدى بعض المرضى الذين استعادوا قدرًا قليلًا من الوزن بعد التوقف عن العلاج.

وفقًا لتقرير نشرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فإن الدراسة المنشورة في دورية The Lancet Regional Health اعتمدت على تحليل السجلات الطبية لأكثر من 80 ألف شخص مصاب بالسكري من النوع الثاني في إيطاليا، على مدار 10 سنوات.

وأظهرت النتائج أن نحو 60% من المشاركين توقفوا عن تناول الأدوية المعروفة باسم ناهضات مستقبلات الببتيد الشبيه بالجلوكاجون-1 (GLP-1)، وهي أدوية تستخدم لعلاج السكري من النوع الثاني والسمنة.

ووجد الباحثون، بقيادة علماء من جامعة كامبانيا الإيطالية، أن المرضى الذين توقفوا عن العلاج كانوا:

ـ أكثر عرضة للإصابة بالنوبات القلبية أو السكتات الدماغية بنحو الضعف.

ـ أكثر عرضة للوفاة لأي سبب بنحو 5 أضعاف.

ـ معرضين لهذه المخاطر حتى مع استعادة قدر محدود نسبيًا من الوزن بعد التوقف عن العلاج.

مخاطر التوقف عن حقن التخسيس

لماذا قد يزيد خطر أمراض القلب بعد التوقف عن حقن التخسيس؟

أثارت نتائج الدراسة اهتمام الباحثين؛ إذ لم تكن الفروق في استعادة الوزن أو التحكم في مستويات السكر كبيرة بين المرضى الذين توقفوا عن العلاج والذين استمروا عليه.

ويشير ذلك إلى احتمال أن تكون لأدوية GLP-1 فوائد صحية تتجاوز مجرد المساعدة على إنقاص الوزن، وربما تمتد إلى حماية القلب والأوعية الدموية.

ومع ذلك، أوضح الباحثون أن الدراسة رصدية، وبالتالي لا يمكنها إثبات أن التوقف عن الحقن هو السبب المباشر وراء ارتفاع مخاطر الإصابة بأمراض القلب والوفاة.

كما أشاروا إلى احتمال أن يكون التوقف عن العلاج مرتبطًا بتدهور الحالة الصحية لدى بعض المرضى، وهو ما قد يؤثر في النتائج.

مخاطر التوقف عن حقن التخسيس

لماذا يتوقف البعض عن استخدام حقن التخسيس؟

أصبحت أدوية إنقاص الوزن والسكري، مثل أوزمبيك، من العلاجات الشائعة خلال السنوات الأخيرة، لكن كثيرًا من المرضى يتوقفون عن استخدامها خلال العام الأول من العلاج.

ووفقًا للتقرير، تشمل أبرز أسباب التوقف:

ـ الآثار الجانبية، مثل الغثيان والقيء والإسهال.

ـ ارتفاع تكلفة العلاج، خاصة عند شرائه على نفقة المريض.

ـ صعوبة الاستمرار في استخدام الحقن لفترات طويلة.

وتشير أبحاث سابقة إلى أن الأشخاص الذين يتوقفون عن استخدام حقن التخسيس قد يستعيدون نحو ثلثي الوزن الذي فقدوه خلال فترة العلاج، لكن الدراسة الجديدة تشير إلى أن استعادة الوزن قد لا تكون العامل الوحيد المؤثر في صحتهم بعد التوقف.

مخاطر التوقف عن حقن التخسيس

كيف يمكن التوقف عن حقن التخسيس دون استعادة الوزن؟

يشير خبراء إلى أن هناك بعض الإجراءات التي قد تساعد على تقليل احتمالات استعادة الوزن بعد التوقف عن حقن التخسيس، لكن يجب أن يتم أي تغيير في العلاج تحت إشراف الطبيب.

ومن بين هذه الإجراءات خفض جرعة الدواء تدريجيًا بدلًا من التوقف المفاجئ، مع زيادة الفترة الزمنية بين الحقن قبل إيقاف العلاج تمامًا، وفقًا لما يحدده الطبيب.

وأشار التقرير إلى دراسة أجريت عام 2024، وجدت أن المرضى الذين خفضوا جرعات الدواء تدريجيًا على مدار 9 أسابيع استمروا في فقدان الوزن، وحافظوا على استقرار أوزانهم خلال الأشهر الستة التالية.

وقال البروفيسور ديفيد سترين، خبير أمراض التمثيل الغذائي بجامعة إكستر، إن تقليل الجرعة أولًا، ثم إطالة الفترة بين الحقن تدريجيًا قبل التوقف النهائي، قد يساعد بعض المرضى على تجنب زيادة الوزن مجددًا.

مخاطر التوقف عن حقن التخسيس

ممارسة الرياضة تقلل استعادة الوزن بعد التوقف عن الحقن

تلعب ممارسة النشاط البدني دورًا مهمًا في الحفاظ على الوزن بعد التوقف عن أدوية التخسيس، وهو ما أكدته دراسة دنماركية تناولت تأثير ممارسة الرياضة مع دواء ليراجلوتايد المخصص لإنقاص الوزن.

ووجدت الدراسة أن الأشخاص الذين مارسوا الرياضة 4 مرات أسبوعيًا خلال فترة استخدام الدواء استعادوا وزنًا أقل بعد التوقف عنه، مقارنة بمن اعتمدوا على الدواء وحده.

وبعد مرور عام على التوقف عن العلاج:

ـ استعاد المشاركون الذين مارسوا الرياضة نحو 2.5 كيلوجرام فقط.

ـ استعاد المشاركون الذين اعتمدوا على الدواء دون ممارسة الرياضة نحو 6 كيلوجرامات.

وشملت الأنشطة البدنية تمارين ركوب الدراجات والتدريبات الدائرية، كما حافظ المشاركون الذين مارسوا الرياضة على عاداتهم البدنية بعد انتهاء العلاج.

مخاطر التوقف عن حقن التخسيس

نصائح لحماية القلب بعد التوقف عن حقن التخسيس

تتطلب حماية القلب والأوعية الدموية الاهتمام بعدة عوامل صحية، خاصة لدى مرضى السكري من النوع الثاني، ومن أبرز النصائح التي أشار إليها التقرير:

- مناقشة البدائل العلاجية مع الطبيب:

قد تكون بعض الأدوية، مثل مثبطات ناقل الصوديوم والجلوكوز 2 (SGLT2)، ومنها داباجليفلوزين وإمباجليفلوزين، خيارات علاجية لبعض مرضى السكري، نظرًا لفوائدها المحتملة للقلب والكلى.

- متابعة ضغط الدم والكوليسترول:

يساعد قياس ضغط الدم ومستويات الكوليسترول بانتظام على اكتشاف عوامل الخطر مبكرًا، وقد يصف الطبيب أدوية خفض الكوليسترول أو علاج ارتفاع ضغط الدم عند الحاجة.

مخاطر التوقف عن حقن التخسيس

- مراقبة مستويات السكر في الدم:

قد ترتفع مستويات السكر بعد التوقف عن حقن التخسيس حتى في حالة عدم استعادة الوزن، لذلك تعد متابعة تحليل السكر التراكمي HbA1c مهمة لتقييم متوسط مستويات السكر خلال الشهرين إلى الثلاثة أشهر السابقة.

- ممارسة الرياضة بانتظام:

يساعد النشاط البدني على تحسين مستويات السكر وضغط الدم والكوليسترول، ويوصي التقرير بممارسة 150 دقيقة أسبوعيًا من التمارين متوسطة الشدة، إلى جانب تمارين تقوية العضلات مرتين أسبوعيًا.

- الاهتمام بالتغذية والنوم:

يساعد تناول كميات كافية من البروتين والألياف، مع الحصول على نوم جيد وممارسة النشاط البدني، في دعم الحفاظ على الوزن وتحسين الصحة العامة.

مخاطر التوقف عن حقن التخسيس

تحذير مهم لمرضى السكري

شدد الخبراء على ضرورة عدم التوقف عن حقن التخسيس أو تغيير جرعاتها من تلقاء النفس، خاصة لدى مرضى السكري من النوع الثاني، لأن تعديل العلاج قد يؤثر في السيطرة على مستويات السكر في الدم.

وينبغي استشارة الطبيب قبل اتخاذ قرار التوقف عن العلاج، لتقييم مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية، ومناقشة البدائل العلاجية المناسبة وخطة متابعة الوزن ومستويات السكر.