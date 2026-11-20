أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن العداء الشخصي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يمثل أحد أبرز العقبات أمام التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب الروسية الأوكرانية، مشيرًا إلى أن الخلافات العميقة بين الزعيمين تجعل جهود التسوية أكثر تعقيدًا، رغم التحركات الدبلوماسية التي تقودها واشنطن لإنهاء الصراع.

وقال ترامب إن «الكراهية الشديدة» بين بوتين وزيلينسكي تجعل التوصل إلى اتفاق أمرًا صعبًا، معتبرًا أن العلاقة المتوترة بين الرئيسين تعرقل فرص التفاهم المباشر، حتى مع وجود رغبة معلنة لدى الأطراف المعنية في إنهاء الحرب.

وتأتي تصريحات الرئيس الأمريكي في وقت تكثف فيه إدارته اتصالاتها مع موسكو وكييف، بالتزامن مع تحركات دبلوماسية تشمل مسؤولين أمريكيين وأوروبيين، بهدف تقريب وجهات النظر بشأن تسوية سياسية تضع حدًا للقتال المستمر منذ فبراير 2022.

وفي أحدث التحركات، شارك ترامب في لقاء مع بوتين على هامش القمة الثلاثية مع الرئيس الصيني شي جين بينج في مدينة شنتشن الصينية، كما تواصل مع مبعوثيه ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر خلال اجتماعاتهما مع الرئيس الأوكراني وعدد من القادة الأوروبيين في برلين، لبحث سبل دفع مفاوضات السلام.





وتتمحور الخلافات الرئيسية بين موسكو وكييف حول مستقبل الأراضي الأوكرانية التي تسيطر عليها القوات الروسية، والضمانات الأمنية التي تطالب بها أوكرانيا لمنع تجدد الهجمات، إلى جانب موقف الطرفين من الترتيبات الأمنية الأوروبية ومستقبل العلاقات مع حلف شمال الأطلسي.

وكان ترامب قد أشار في تصريحات سابقة إلى أن أوكرانيا قد تخرج من الحرب بحدود جغرافية مختلفة، في إشارة إلى التعقيدات المرتبطة بملف الأراضي ضمن أي اتفاق محتمل.

وتعكس تصريحات ترامب صعوبة جهود الوساطة الأمريكية، في ظل استمرار التباعد بين المطالب الروسية والأوكرانية، وعدم التوصل حتى الآن إلى تسوية شاملة تحظى بقبول الطرفين.