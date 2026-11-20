قال رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنهام إن الاتفاق الجديد مع الاتحاد الأوروبي يستهدف توسيع الفرص المتاحة أمام الشباب البريطاني، وذلك عقب التوصل إلى اتفاق وصفه بالتاريخي لإعادة تعزيز العلاقات بين الجانبين، يتضمن إتاحة برنامج للتنقل والعمل أمام الشباب بعد سنوات من خروج بريطانيا من التكتل.



وأوضح بورنهام، في تصريحات أوردتها صحيفة "الإندبندنت"، أن الاتفاق يتيح لنحو 100 ألف شاب بريطاني دون سن 31 عاما الإقامة والعمل في دول الاتحاد الأوروبي لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، كما يسمح لنحو 100 ألف شاب أوروبي دون سن 30 عاما بالاستفادة من الفرصة نفسها في بريطانيا، مضيفا أن الاتفاق يمنح الشباب حرية أكبر للسفر والعمل والدراسة في الدول الأوروبية الـ27، وأنه يمثل فرصة لتحسين آفاقهم المستقبلية.



ويتضمن الاتفاق أيضا إنهاء عمليات التفتيش الحدودية على المنتجات الغذائية والمشروبات، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد البريطاني، إلى جانب التعاون في مجال الطاقة من خلال ترتيبات لتبادل الكربون، وتبادل البيانات لمكافحة شبكات الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية. كما يشمل عودة الطلاب البريطانيين إلى برنامج "إيراسموس بلس" للتبادل التعليمي الأوروبي.



من جانبها، وصفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الاتفاق بأنه "نقطة تحول" في العلاقات بين الجانبين.. مؤكدة أن فرص التنقل المتاحة للشباب ستفتح أمامهم آفاقا جديدة وتسهم في بناء علاقات وصداقات تستمر مدى الحياة، فيما رحب رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا ببريطانيا.. مؤكدا أنها شريك موثوق وذو قيمة للاتحاد الأوروبي.



وأكد بورنهام أن الاتفاق لا يحسم مسألة عودة بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن القرار النهائي بشأن مستقبل العلاقة سيظل بيد الشعب البريطاني.