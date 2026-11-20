بحث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، اليوم /الجمعة/، في مدينة نابولي بالجمهورية الإيطالية، تعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي و"الناتو" والأمم المتحدة، وذلك على هامش أعمال الدورة الثانية عشرة من منتدى حوارات روما المتوسطية.

وبحسب بيان صادر عن الأمانة العامة للمنظمة، التقي "البديوي"، المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لشؤون الخليج لويجي دي مايو، حيث بحثا العلاقات الاستراتيجية الثنائية بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، وسبل تنميتها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، بما في ذلك استحقاقات اللقاءات الوزارية المشتركة التي ستعقد خلال الفترة المقبلة.

كما تناول القاء بحث تعزيز الجهود المشتركة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، بالإضافة إلى متابعة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.​

من جهة أخرى، بحث البديوي، مع الممثل الخاص للأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) للجوار الجنوبي، ونائب الأمين العام المساعد للشؤون السياسية في الحلف، خافيير كولومينا، في لقاء آخر منفصل، عددا من المقترحات لتعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين مجلس التعاون وحلف شمال الأطلسي، واستعراض عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها مستجدات الأوضاع الأمنية في المنطقة، والجهود الرامية إلى دعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

كما جرى التأكيد على أهمية مواصلة التشاور وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز مسارات التعاون بما يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة.​

من ناحية ثانية، أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال لقاء آخر منفصل، مع نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لسوريا، كلاوديو كوردوني، موقف دول مجلس التعاون الداعم لوحدة وسيادة وأمن واستقرار سوريا وشعبها.

وخلال اللقاء تم استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث تطورات الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية وسبل دعم سوريا على كافة الأصعدة.

كما تم تبادل وجهات النظر حول آخر المستجدات وتطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.​