انتقدت الإعلامية فاتن عبد المعبود، توظيف الرموز الفنية المصرية والعربية في حملات إعلامية تتبنى قضايا مثيرة للجدل، معتبرة أن استخدام صورة يُعتقد أنها للفنانة الراحلة أم كلثوم ضمن حملة للدفاع عن حقوق المثليين وإلغاء تجريم المثلية في لبنان، يثير تساؤلات حول احترام الرموز الثقافية والفنية ومكانتها لدى الجمهور العربي.

المجامعة على خلاف الطبيعة

وأوضحت فاتن عبد المعبود، خلال تقديمها برنامج «اليوم هنا القاهرة» عبر قناة «مودرن إم تي آي»، أن الأزمة ارتبطت بحملة أطلقتها صحيفة «النهار» اللبنانية تحت عنوان «اسمحولنا فيها»، للمطالبة بإلغاء المادة 534 من قانون العقوبات اللبناني، التي تجرّم ما تصفه بـ«المجامعة على خلاف الطبيعة»، وتصل عقوبتها إلى الحبس لمدة عام.

وأشارت إلى أن الحملة أثارت حالة واسعة من الجدل، بعدما تضمنت أحد تصميماتها صورة اعتقد قطاع من المتابعين أنها لكوكب الشرق أم كلثوم، وهو ما أثار موجة من الانتقادات والغضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ربط اسم واحدة من أبرز القامات الفنية العربية بقضية خلافية.

وأكدت أن أم كلثوم ليست مجرد مطربة صنعت تاريخًا موسيقيًا استثنائيًا، بل تمثل رمزًا ثقافيًا وفنيًا له مكانة خاصة في وجدان المصريين والعرب، ولا يجوز الزج باسمها أو صورتها في حملات دعائية تحمل رسائل ومواقف لم يصدر عنها أي توثيق بشأنها.

حق المجتمع اللبناني

وأضافت أن من حق المجتمع اللبناني مناقشة قوانينه وتشريعاته والقضايا المطروحة داخله وفقًا لخصوصيته، لكن ذلك لا يعني استخدام الرموز الفنية العربية في سياقات قد تثير غضب قطاعات واسعة من الجمهور، أو تحميل هذه الرموز دلالات لم تعبر عنها.

ولفتت إلى أن الانتقادات لم تقتصر على مواقع التواصل الاجتماعي، بل امتدت إلى مطالبات باتخاذ موقف تجاه ما اعتبره متابعون إساءة إلى قيمة أم كلثوم الفنية والتاريخية، فيما طالب آخرون بضرورة تدخل عائلتها إزاء استخدام الصورة المتداولة.

وفي المقابل، عادت صحيفة «النهار» اللبنانية لتوضيح حقيقة الصورة، مؤكدة أنها لا تعود إلى أم كلثوم، وإنما لشخصية تحمل اسم «ديفا بيروت»، وهي شخصية دراج كوين تقدم عروضًا فنية تستلهم إطلالات وأداء عدد من أيقونات الغناء العربي الكلاسيكي، من بينهن أم كلثوم وصباح.

جوهر الاعتراض لا يتعلق بمنع مناقشة التشريعات اللبنانية

وشددت فاتن عبد المعبود على أن جوهر الاعتراض لا يتعلق بمنع مناقشة التشريعات اللبنانية أو طرح القضايا القانونية محل الخلاف، وإنما بضرورة الفصل بين هذه النقاشات وبين الرموز الفنية والتاريخية، وعدم توظيفها دعائيًا دون وجود مواقف موثقة تنسب إليها.

واختتمت بالتأكيد على أن قيمة أم كلثوم وتاريخها الفني أكبر من أن تكون جزءًا من حملات إعلامية مثيرة للجدل، مشددة على ضرورة احترام الرموز التي صنعت وجدان أجيال متعاقبة، وعدم تحميلها رسائل ومواقف لم تعلنها.