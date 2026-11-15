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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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مدحت العدل يُخطط لعمل مسرحي عن رائدات السينما المصرية.. ويكشف مفاجأة بشأن «حليم» ونجاح «أم كلثوم»

مدحت العدل
مدحت العدل
محمد البدوي

كشف الشاعر والسيناريست الدكتور مدحت العدل عن تحضيره لمشروع فني جديد يسلط الضوء على رائدات صناعة السينما المصرية، من خلال عمل يستعيد مسيرة مجموعة من النساء اللاتي تركن بصمات بارزة في تاريخ الفن، وفي مقدمتهن آسيا وماري كويني وبهيجة حافظ وأمينة محمد، معربًا عن أمله في خروج المشروع إلى النور خلال الفترة المقبلة.

السينما المصرية وتطويرها

وأوضح «العدل»، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «الصورة»، المذاع عبر قناة النهار، أن فكرة تقديم عمل عن النساء اللاتي أسهمن في تأسيس السينما المصرية وتطويرها تشغله منذ فترة، مؤكدًا أن هناك أسماء تستحق إعادة اكتشافها وتسليط الضوء على تجاربها الفنية والإنسانية.

وأشار إلى أن المشروع يأتي ضمن مجموعة من الأعمال التي يعمل عليها أو يخطط لتقديمها، موضحًا أن مسرحية «حليم» ليست العمل الوحيد الذي يشغله بعد النجاح الذي حققته مسرحية «أم كلثوم»، إذ يسعى إلى تقديم تجارب فنية تستعيد شخصيات مؤثرة في تاريخ الفن المصري وتعيد تقديمها للأجيال الجديدة.

 انتشار مواقع التواصل الاجتماعي

وفي سياق آخر، تحدث العدل عن التحولات التي طرأت على العلاقة بين الفنان والجمهور بفعل انتشار مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرًا أن الرقابة المجتمعية أصبحت أكثر صعوبة من الرقابة المؤسسية، في ظل سرعة انتشار التعليقات والأحكام وتداخل الحياة الشخصية للفنان مع حضوره الفني.

وضرب مثالًا بتناقض بعض المواقف، إذ قد يحرص شخص على التقاط صورة مع فنان عند مقابلته خارج المسرح، ثم يتجه لاحقًا إلى مواقع التواصل الاجتماعي لكتابة تعليقات مسيئة عنه، مشيرًا إلى أن هذه التصرفات تعكس تعقيدًا في طبيعة العلاقة بين الفنان والمتابعين، مع التأكيد على أنه لا يعمم هذا السلوك على الجميع.

 الأعمال الفنية الجيدة

وعلى جانب آخر، استعاد العدل تجربته مع مسرحية «أم كلثوم»، مؤكدًا أن النجاح الذي حققته قدم له دليلًا واضحًا على أن المسرح لا يزال قادرًا على جذب مختلف الأجيال، وأن الجمهور مستعد للتفاعل مع الأعمال الفنية الجيدة مهما اختلفت أعمار أفراده.

وأوضح أن العروض شهدت حضور عائلات تضم الجد والأبناء والأحفاد، إلى جانب مشاركة ملحوظة من شباب الجيل الجديد، لافتًا إلى أن أبناء جيل «Gen Z» شكلوا نسبة كبيرة من الحضور، وصلت إلى نحو نصف جمهور المسرح في بعض العروض.

وأضاف أن التجربة نجحت في جذب أشخاص لم تكن لديهم عادة الخروج من المنزل لحضور العروض المسرحية، بل إن بعض الجمهور كان يتعامل مع الذهاب إلى المسرح باعتباره مناسبة احتفالية، ويحرص على اختيار ملابسه والاستعداد للخروج، وكأنه متجه إلى حفل فني.

مطالبات متكررة بتقديم أعمال جديدة

وأكد أن هذا الإقبال أعاد إليه الثقة في قدرة المسرح على الوصول إلى الجمهور، خاصة أن التفاعل لم يتوقف عند مشاهدة العرض، بل امتد إلى مطالبات متكررة بتقديم أعمال جديدة عن رموز الفن المصري، وعلى رأسها مسرحية «حليم»، التي كان الجمهور يسأله عن موعد عرضها بعد نجاح تجربة «أم كلثوم».

 سر جذب الجمهور 

وشدد العدل على أن سر جذب الجمهور لا يكمن في تقديم محتوى يساير توقعاته المسبقة، أو افتراض نوعية الأعمال التي يريد مشاهدتها، وإنما في احترام ذوقه وتقديم تجربة فنية متكاملة تجمع بين المتعة والإيقاع الجيد والاستعراضات، مؤكدًا أن الجمهور عندما يجد عملًا يحترم عقله وذائقته لا يتردد في شراء التذاكر ودعم التجربة والمطالبة باستمرارها.

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