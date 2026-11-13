قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عالم زلازل: إسرائيل على أعتاب كارثة مدمرة
20 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عنه.. أمريكا تلاحق إيرانيا حاول اغتيال مسؤولين سابقين
فضل قراءة سورة السجدة في فجر يوم الجمعة.. تعرف عليه
أقل سعر دولار في البنوك الآن
محاكمة 59 متهما بخلية التجمع الأول الإرهابية.. غدا
لو خارج أو مسافر .. خريطة طقس الجمعة و"تحذير الـ5 ساعات" على الطرق
بمكالمات فيديو مزيفة.. قراصنة كوريا الشمالية ينهبون 400 مليون دولار من العملات المشفرة
حسين لبيب: الأهلي والزمالك طرفا المنافسة على الدوري.. وبيراميدز ليس المنافس الأول
عيار 21 يتراجع 1750 جنيها من القمة.. انهيار غير مسبوق في أسعار الذهب
مرشح الرئاسة الفرنسية يتحدى إسرائيل: لم أطلب دخول أراضيكم.. وسندين الإبادة في غزة
رقم قياسي منذ عقود.. عجز الميزانية الأمريكية يقفز إلى 404 مليارات دولار في أكتوبر
ثقافة الفنانين لها دور مهم.. محمد العدل يسخر من رمضان والعوضي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مدحت العدل: أحب رحلتي الفنية.. واعتز بكل خطوة قطعها للوصول إلى حلمي.، فيديو خاص

مدحت العدل
مدحت العدل
أوركيد سامي

أعرب السيناريست والمنتج مدحت العدل عن سعادته الكبيرة بتكريمه خلال فعاليات الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مؤكدًا أن هذا التكريم يمثل محطة مهمة في مشواره الفني، ويعكس تقديرًا لما قدمه من أعمال متنوعة على مدار سنوات طويلة، تركت بصمة واضحة في السينما والدراما المصرية.

وقال مدحت العدل، في لقاء خاص لموقع «صدى البلد» الإخباري، إنه يشعر بالفخر والسعادة بهذا التكريم، مشيرًا إلى أن اللحظة كانت تحمل بالنسبة له مشاعر خاصة، واستعاد خلالها محطات مهمة من رحلته الفنية والإنسانية، بداية من الأحلام الأولى وحتى الوصول إلى هذه المكانة والتقدير.

مدحت العدل يكشف الجملة التي لخصت مشواره الفني

وكشف مدحت العدل عن الجملة التي حضرت في ذهنه خلال لحظة تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، موضحًا أنها تعبر بشكل كبير عن فلسفته في الحياة ونظرته إلى مشواره الفني، قائلًا: «لازم تحب رحلتك زي ما هي».

وأضاف أن الإنسان عليه أن يتقبل رحلته بكل ما شهدته من صعوبات وتحديات ونجاحات، وأن يعتز بكل خطوة قطعها حتى يصل إلى حلمه، مؤكدًا أن الطريق إلى النجاح لا يكون سهلًا دائمًا، لكنه يستحق التعب والاجتهاد.

مدحت العدل: إحنا طبقة متوسطة من شبرا وحلمنا وتعبنا

وتحدث مدحت العدل عن بداياته والبيئة التي نشأ فيها، مستعيدًا ذكرياته مع سنوات الطفولة والشباب، موضحًا أن انطلاقته جاءت من خلفية اجتماعية بسيطة، وأن الأحلام الكبيرة لم تكن بعيدة عن أبناء الطبقة المتوسطة الذين يمتلكون الطموح والإصرار على تحقيق أهدافهم.

وقال: «إحنا طبقة متوسطة من شبرا، حلمنا وتعبنا»، في إشارة إلى الرحلة التي خاضها للوصول إلى ما حققه من نجاحات، مؤكدًا أن الإيمان بالحلم والعمل المستمر كانا من أهم العوامل التي ساعدته على تجاوز التحديات.

كنا عيال لابسين كستور وتشعبط حلمنا في النور

واستعاد مدحت العدل واحدة من العبارات التي يعتز بها عند الحديث عن بداياته، قائلًا: «بحب دايمًا أقول كنا عيال لابسين كستور اتشعبط  حلمنا في النور»، وهي العبارة التي تعكس صورة جيل نشأ على أحلام كبيرة رغم بساطة الإمكانيات، وتمسك بطموحاته حتى تمكن من تحقيق جزء كبير منها.

وتحمل هذه الكلمات جانبًا إنسانيًا من تجربة مدحت العدل، إذ يربط بين البدايات البسيطة والطموح الذي دفعه إلى العمل والاجتهاد، مؤكدًا أن الأحلام لا ترتبط بالظروف المادية بقدر ارتباطها بالإرادة والإصرار والرغبة في الوصول.

مدحت العدل: دور على حلمك تلاقيه

ووجّه مدحت العدل رسالة تحمل الكثير من التفاؤل لكل من يسعى إلى تحقيق أحلامه، قائلًا: «دور على حلمك تلاقيه»، في تأكيد على أهمية التمسك بالطموح وعدم الاستسلام أمام الصعوبات، مشددًا على أن رحلة النجاح تستحق أن يعيشها الإنسان بكل تفاصيلها، وأن يعتز بما مر به خلالها.

واختتم مدحت العدل حديثه بالتعبير عن سعادته وفخره بالتكريم في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ47، مؤكدًا اعتزازه بالأعمال الفنية التي قدمها خلال مسيرته، وما تمثله هذه الأعمال من محطات مهمة في رحلته الإبداعية.

https://youtube.com/shorts/NJymebzRol0

مدحت العدل اخبار الفن نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

بعد قرار الحكومة.. موعد زيادة الحد الأدنى للأجور الجديدة ورفع المرتبات مجددًا

سعر الذهب

عيار 21 يودع الـ6000 جنيه.. انهيار أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب

الذهب ينهار.. 215 جنيها تراجعا جديدا في الصاغة الآن

سعر الذهب

عيار 21 يتراجع 1750 جنيها من القمة.. انهيار غير مسبوق في أسعار الذهب

حالة الطقس

الجو هيقلب في ثواني.. لو خارج أو مسافر بكرة الجمعة خلي بالك من "5 ساعات" على الطرق

ارتفاع سعر الدولار اليوم الخميس مقابل الجنيه المصري في البنوك

الدولار يرتفع فجأة في البنوك .. وأعلى سعر للشراء في هذا البنك

محمد رمضان وأحمد العوضي

بلبل العرب.. تلاسن بين محمد رمضان وأحمد العوضي: أوزع لحمة أبرك من لبس البدلة

حسام عبد المجيد

مفاجأة في عرض الأهلي لضم حسام عبد المجيد خلال الميركاتو الشتوي

ترشيحاتنا

مدحت العدل

مدحت العدل: أحب رحلتي الفنية.. واعتز بكل خطوة قطعها للوصول إلى حلمي.، فيديو خاص

صبري سعد و ابنته

صبري سعد يساند ابنته أشجان الهمص في العرض الأول لفيلم البرانية بمهرجان القاهرة

تكريم فاروق فلوكس

سعيد أكتر منك.. تامر حسني يوجه رسالة مؤثرة إلى فاروق فلوكس بعد تكريمه

بالصور

فوائد قشر الرمان للمعدة على الريق.. هل يعالج الحموضة ويساعد على التنحيف؟

فوائد قشر الرمان للمعدة على الريق
فوائد قشر الرمان للمعدة على الريق
فوائد قشر الرمان للمعدة على الريق

ليس مجرد حب للنظافة والترتيب.. أعراض الوسواس القهري وأنواعه وأسبابه وطرق علاجه

الوسواس القهري
الوسواس القهري
الوسواس القهري

دراسة تحذر: جيل إكس أكثر عرضة للسمنة والسكري رغم اهتمامه بالصحة

جيل إكس أكثر عرضة للسمنة والسكري رغم اهتمامه بالصحة
جيل إكس أكثر عرضة للسمنة والسكري رغم اهتمامه بالصحة
جيل إكس أكثر عرضة للسمنة والسكري رغم اهتمامه بالصحة

العمل بدوام جزئي يقلل خطر الإصابة بالخرف لدى كبار السن بنسبة 38%.. دراسة تكشف السر

علاقة العمل بدوام جزئي بانخفاض خطر الخرف
علاقة العمل بدوام جزئي بانخفاض خطر الخرف
علاقة العمل بدوام جزئي بانخفاض خطر الخرف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد