مدحت العدل: أحب رحلتي الفنية.. واعتز بكل خطوة قطعها للوصول إلى حلمي.، فيديو خاص

أعرب السيناريست والمنتج مدحت العدل عن سعادته الكبيرة بتكريمه خلال فعاليات الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مؤكدًا أن هذا التكريم يمثل محطة مهمة في مشواره الفني، ويعكس تقديرًا لما قدمه من أعمال متنوعة على مدار سنوات طويلة، تركت بصمة واضحة في السينما والدراما المصرية.

وقال مدحت العدل، في لقاء خاص لموقع «صدى البلد» الإخباري، إنه يشعر بالفخر والسعادة بهذا التكريم، مشيرًا إلى أن اللحظة كانت تحمل بالنسبة له مشاعر خاصة، واستعاد خلالها محطات مهمة من رحلته الفنية والإنسانية، بداية من الأحلام الأولى وحتى الوصول إلى هذه المكانة والتقدير.

مدحت العدل يكشف الجملة التي لخصت مشواره الفني

وكشف مدحت العدل عن الجملة التي حضرت في ذهنه خلال لحظة تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، موضحًا أنها تعبر بشكل كبير عن فلسفته في الحياة ونظرته إلى مشواره الفني، قائلًا: «لازم تحب رحلتك زي ما هي».

وأضاف أن الإنسان عليه أن يتقبل رحلته بكل ما شهدته من صعوبات وتحديات ونجاحات، وأن يعتز بكل خطوة قطعها حتى يصل إلى حلمه، مؤكدًا أن الطريق إلى النجاح لا يكون سهلًا دائمًا، لكنه يستحق التعب والاجتهاد.

مدحت العدل: إحنا طبقة متوسطة من شبرا وحلمنا وتعبنا

وتحدث مدحت العدل عن بداياته والبيئة التي نشأ فيها، مستعيدًا ذكرياته مع سنوات الطفولة والشباب، موضحًا أن انطلاقته جاءت من خلفية اجتماعية بسيطة، وأن الأحلام الكبيرة لم تكن بعيدة عن أبناء الطبقة المتوسطة الذين يمتلكون الطموح والإصرار على تحقيق أهدافهم.

وقال: «إحنا طبقة متوسطة من شبرا، حلمنا وتعبنا»، في إشارة إلى الرحلة التي خاضها للوصول إلى ما حققه من نجاحات، مؤكدًا أن الإيمان بالحلم والعمل المستمر كانا من أهم العوامل التي ساعدته على تجاوز التحديات.

كنا عيال لابسين كستور وتشعبط حلمنا في النور

واستعاد مدحت العدل واحدة من العبارات التي يعتز بها عند الحديث عن بداياته، قائلًا: «بحب دايمًا أقول كنا عيال لابسين كستور اتشعبط حلمنا في النور»، وهي العبارة التي تعكس صورة جيل نشأ على أحلام كبيرة رغم بساطة الإمكانيات، وتمسك بطموحاته حتى تمكن من تحقيق جزء كبير منها.

وتحمل هذه الكلمات جانبًا إنسانيًا من تجربة مدحت العدل، إذ يربط بين البدايات البسيطة والطموح الذي دفعه إلى العمل والاجتهاد، مؤكدًا أن الأحلام لا ترتبط بالظروف المادية بقدر ارتباطها بالإرادة والإصرار والرغبة في الوصول.

مدحت العدل: دور على حلمك تلاقيه

ووجّه مدحت العدل رسالة تحمل الكثير من التفاؤل لكل من يسعى إلى تحقيق أحلامه، قائلًا: «دور على حلمك تلاقيه»، في تأكيد على أهمية التمسك بالطموح وعدم الاستسلام أمام الصعوبات، مشددًا على أن رحلة النجاح تستحق أن يعيشها الإنسان بكل تفاصيلها، وأن يعتز بما مر به خلالها.

واختتم مدحت العدل حديثه بالتعبير عن سعادته وفخره بالتكريم في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ47، مؤكدًا اعتزازه بالأعمال الفنية التي قدمها خلال مسيرته، وما تمثله هذه الأعمال من محطات مهمة في رحلته الإبداعية.

https://youtube.com/shorts/NJymebzRol0