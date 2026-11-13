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ثقافة الفنانين لها دور مهم.. محمد العدل يسخر من رمضان والعوضي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ثقافة الفنانين لها دور مهم.. محمد العدل يسخر من رمضان والعوضي

محمد رمضان وأحمد العوضي
محمد رمضان وأحمد العوضي
منار نور

علق المنتج محمد العدل علي الرسالة المتبادلة من محمد رمضان وأحمد العوضي على الأعلى مشاهدة.

وكتب العدل من خلال حسابه الشخصي فيس بوك: "بصراحة لم أكن أتخيل.. ولا فى منامى.. ان يصل مستوى.. نجومنا .. إلى هذا المستوى.. ثقافة فنانينا لها دور مهم.


عاد الفنان محمد رمضان لإثارة الجدل بمنشور جديد عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»، وذلك بعد الرد الساخر الذي وجهه إليه الفنان أحمد العوضي، في أحدث جولات التراشق الكلامي بين بينهما، بالتزامن مع المنافسة المرتقبة بينهما في موسم دراما رمضان 2027.

ونشر محمد رمضان منشورًا احتفل خلاله بتحقيق أغنيته الجديدة «أخوك واجهة» أكثر من 6 ملايين مشاهدة خلال 6 أيام فقط، وكتب: «الحمد لله.. أخوك واجهة عدّت الـ6 مليون في 6 أيام فقط يا ك. العرب».

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