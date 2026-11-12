حسين لبيب يعلن فتح تحقيق في غرامات الزمالك وقضايا فيفا

أعلن حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، فتح تحقيق شامل في ملف الغرامات والقضايا المرفوعة ضد النادي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، للوقوف على أسبابها وتحديد المسؤول عن حدوثها.

وقال حسين لبيب، خلال تصريحاته عبر برنامج «ملعب ON»، إن قرار فتح التحقيق جاء بناءً على طلب عدد من مسؤولي وأعضاء النادي، إلى جانب تقدم أكثر من عضو بمذكرة رسمية، مشيرًا إلى أن الشؤون القانونية بالنادي تتولى حاليًا إجراء التحقيقات.

وأوضح أن الشؤون القانونية تمتلك صلاحية استدعاء أي طرف تراه مناسبًا، سواء مدير رياضي سابق أو أحد العاملين معه أو أعضاء مجلس الإدارة، مؤكدًا أن الأمر قد يشمل استدعاءه شخصيًا.

واختتم لبيب تصريحاته بالتأكيد على أن فتح التحقيق خطوة إيجابية وضرورية للكشف عن أي تقصير، وتوضيح أسباب القضايا والغرامات المستحقة على النادي أمام الرأي العام.