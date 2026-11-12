وزير الرياضة يهنئ منة الله إبراهيم بالميدالية البرونزية في الملاكمة بـ أولمبياد الشباب داكار 2026

هنأ جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، البطلة منه الله إبراهيم، لفوزها بالميدالية البرونزية في منافسات الملاكمة بدورة الألعاب الأولمبية للشباب داكار 2026، وهي الميدالية الأولمبية رقم 12 في رصيد البعثة المصرية بالدورة.

وأعرب الوزير عن سعادته بهذا الإنجاز الكبير، مثمّناً الجهد والعزيمة اللذين أظهرتهما اللاعبة في مشاركتها المشرّفة .

كما وجّه التهنئة إلى الجهاز الفني والأجهزة الإدارية للمنتخبات المعاونة والتي أشرفت علي إعداد اللاعبة ، وإلى الاتحاد المصري للملاكمة برئاسة اللواء مجدي اللوزي، على ما بذلوه من جهد في إعداد اللاعبة.