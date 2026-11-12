كيفية التسجيل في التطوع لخدمة المصلين والزائرين في المسجد النبوي؟.. تفاصيل

أتاحت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي فرصًا تطوعية للمشاركة في خدمة قاصدي المسجد النبوي، وذلك في إطار جهودها لتعزيز العمل التطوعي، وتمكين أفراد المجتمع من الإسهام في تقديم الخدمات للمصلين والزائرين.

وأوضحت الهيئة، في بيان، أن التسجيل في الفرص التطوعية متاح عبر منصاتها الرسمية، من خلال “الاطلاع على الفرص المطروحة” و”اختيار ما يتناسب مع الراغبين في المشاركة” و”استيفاء متطلبات كل فرصة”؛ تمهيدًا للمشاركة في الأعمال الميدانية وفق التنظيمات المعتمدة.

وتأتي هذه الفرص؛ امتدادًا لجهود الهيئة في تعزيز ثقافة التطوع، وتوسيع المشاركة المجتمعية في خدمة قاصدي المسجد النبوي، والإسهام في تحسين جودة الخدمات المقدمة لهم، بما يواكب مستهدفات رؤية “السعودية 2030” في تنمية القطاع غير الربحي وتعزيز العمل التطوعي.