القيمة السوقية للشركة تتجاوز اقتصاد دول كبرى.. شريف عامر: استقالة مؤسس «إنفيديا» زلزال عالمي

سلط الإعلامي شريف عامر الضوء على استقالة جينسن هوانج، مؤسس ورئيس شركة «إنفيديا»، معتبرًا أن هذا الحدث يمثل أحد أبرز التطورات العالمية؛ نظرًا للمكانة الاستثنائية التي وصلت إليها الشركة وتأثيرها الواسع في مختلف القطاعات التكنولوجية والاقتصادية.

وأوضح عامر، خلال برنامجه «يحدث في مصر»، المذاع على قناة «MBC مصر»، أن أهمية الحدث لا ترتبط فقط بتغيير رئيس شركة كبرى؛ وإنما بحجم الدور الذي تلعبه «إنفيديا» في الحياة اليومية، مشيرًا إلى أن استخدام الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية، فضلًا عن الخدمات الرقمية مثل تطبيق «إنستاباي» وبوابة مصر الرقمية، يرتبط بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالتكنولوجيا التي تقف الشركة وراء تطوير جانب أساسي منها.

وأشار إلى أن جينسن هوانج، البالغ من العمر 63 عامًا، أسس شركة «إنفيديا» قبل نحو 33 عامًا، لتتحول من شركة متخصصة في صناعة الرقائق الإلكترونية إلى واحدة من أهم الشركات المؤثرة في صناعة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي عالميًا.

واستعرض شريف عامر القيمة السوقية الضخمة للشركة، موضحًا أنها تجاوزت حاجز 5 تريليونات دولار خلال الفترة الماضية، قبل أن تتراجع إلى ما يزيد على 4 تريليونات دولار، بخسائر اقتربت من تريليون دولار خلال فترة قصيرة، من بينها نحو نصف تريليون دولار خلال أسبوع واحد.

ولفت إلى أن القيمة السوقية للشركة تجاوزت الناتج الاقتصادي السنوي لدول كبرى، مستشهدًا باليابان وروسيا، في إشارة إلى التحول الكبير في موازين القوة الاقتصادية العالمية، وصعود شركات التكنولوجيا لتصبح كيانات ذات تأثير يتجاوز حدود الاقتصادات التقليدية.