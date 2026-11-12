منصة استثمارية جديدة أم إعادة تدوير لخريطة 2019؟.. فاتن عبد المعبود تطرح سؤالًا مهما للحكومة

فتحت الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج «اليوم هنا القاهرة» المذاع عبر قناة مودرن MTI، ملف إعادة تدوير الإنجازات الحكومية، متسائلة عن مدى جدية المشروعات والمنصات التي تعلن عنها الحكومة باعتبارها خطوات جديدة للتطوير وجذب الاستثمارات، وما إذا كانت تمثل بالفعل إنجازات مستحدثة أم إعادة تقديم لأفكار ومبادرات سبق طرحها منذ سنوات.

وأكدت فاتن عبد المعبود أن إعلان الحكومة عن أي مشروع أو مبادرة أو منصة جديدة، خاصة إذا صدر عن مجلس الوزراء، يستدعي طرح تساؤل مهم حول طبيعة الإضافة التي يقدمها هذا الإعلان، وهل نحن أمام مشروع جديد بالفعل، أم تطوير لخدمة قائمة، أم إعادة تقديم الفكرة نفسها تحت عنوان مختلف.

وأوضحت أن إثارة هذه التساؤلات لا تستهدف التقليل من الجهود الحكومية أو التشكيك في أهمية الترويج للفرص الاستثمارية في مصر، بل تأتي في إطار ضرورة تحقيق الوضوح أمام المواطنين والمستثمرين، والتعرف على حجم التطوير الحقيقي الذي تشهده الخدمات والمبادرات الحكومية، وما إذا كانت الإعلانات الجديدة تضيف فرصا وأدوات مختلفة إلى السوق المصري.

وأشارت مقدمة برنامج «اليوم هنا القاهرة» إلى إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه لمتابعة الاستعدادات النهائية لاستضافة القاهرة الاجتماع المخصص للأعمال بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، عن أهمية وجود منصة لاستعراض الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات والقطاعات داخل مصر، والترويج لما تمتلكه الدولة من إمكانات وحوافز لجذب المزيد من الاستثمارات.

وأضافت أن استضافة القاهرة اجتماعا اقتصاديا يضم قيادات وكبار ممثلي الشركات العالمية تمثل فرصة مهمة للترويج للاستثمار، مؤكدة أن الاستفادة الحقيقية من هذه الفعاليات لا تتوقف عند عرض الفرص الاستثمارية، وإنما تمتد إلى تحويل الاهتمام الدولي إلى استثمارات ومشروعات حقيقية على أرض الواقع.

وفي هذا السياق، أعادت فاتن عبد المعبود التذكير بتجربة سابقة تعود إلى 15 يوليو 2019، عندما أعلنت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي آنذاك، إطلاق النسخة الجديدة من الخريطة الاستثمارية لمصر، موضحة أن النسخة المحدثة تضمنت إضافة 2000 فرصة استثمارية جديدة، ليصل إجمالي الفرص المعروضة إلى 3000 فرصة في مختلف القطاعات.

ولفتت إلى أن الخريطة الاستثمارية التي أُطلقت آنذاك كانت تتيح للمستثمرين رؤية شاملة ومحدثة للمناخ الاستثماري في مصر، إلى جانب إمكانية إنشاء حساب إلكتروني للتعرف على الفرص المتاحة، وهو ما يطرح تساؤلات حول أوجه الاختلاف بين هذه التجربة والمنصة التي يجري الحديث عنها حاليا.

وشددت فاتن عبد المعبود على أهمية تحديد ما إذا كانت المنصة الجديدة تقدم أدوات وخدمات وفرصا استثمارية لم تكن متاحة من قبل، أم أنها تمثل تطويرا وتحديثا لمنظومة قائمة بالفعل، مؤكدة أن معيار النجاح الحقيقي لأي إعلان حكومي هو حجم الإضافة التي يقدمها وقدرته على جذب استثمارات جديدة وتحويل الفرص المعلنة إلى مشروعات ملموسة.