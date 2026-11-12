الإسكان عن طرح بيتك في مصر: تلقينا أكثر من 2500 طلب حتى الآن

أكد عمرو خطاب مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية والمتحدث باسم الوزارة، أنه هناك إقبال كبير على الطرح الثالث من مبادرة بيتك في مصر للمصريين بالخارج.

وقال عمرو خطاب في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" وصلنا لأكثر من 2500 طلب حتى الآن على 4000 وحدة سكنية موزعة على 10 مدن ".

وتابع عمرو خطاب :" تم تقديم وحدات في المدن التي كان عليها طلب كبير في الفترة الأخيرة ولدينا وحدات سكنية مطروحة في الساحل الشمالي والقاهرة الجديدة و6 أكتوبر والشيخ زايد ".

وأكمل عمرو خطاب :" طرحنا مشاهد صور حقيقية من مواقع الوحدات المطروحة في الطرح الثالث من بيتك في مصر كي يتمكن المواطن بالخارج من رؤية شكل الوحدة ".



ولفت عمرو خطاب :" خصم 10 % عن السداد الكامل للوحدات في في الطرح الثالث من بيتك في مصر للمصريين بالخارج ".