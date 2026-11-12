مياه الشرب بالبحر الأحمر: بدء تنفيذ منظومة الضخ المباشر للمياه بمنطقة إسكان مبارك 13 شمال الغردقة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة البحر الأحمر، بدء تشغيل منظومة الضخ المباشر لمياه الشرب بمنطقة إسكان مبارك 13 شمال الغردقة.

وذكرت الشركة، في بيان اليوم الخميس، أن رئيس الشركة المهندس بهاء عبد المنعم، حرص على تفقد سير العمل فى منظومة الضخ المباشر بمنطقة مبارك 13، حيث تم بدء منظومة الضخ المباشر 24 ساعة بالمنطقة، موجها بالتعامل الفوري مع أي ملاحظات فنية؛ لضمان استقرار و كفاءة التشغيل.

كما تابع رئيس شركة المياه أعمال ربط عمارات منطقة مبارك 12، حيث تواصل الشركة أعمالها الآن بالمنطقة لحين الانتهاء من دخولها بالكامل منظومة الضخ المباشر بنهاية الأسبوع القادم والغاء نظام المناوبات.

وأضاف البيان أن بهاء عبدالمنعم واصل جولته بتفقد منطقة إسكان الفيروز شمال الغردقة حيث يجري العمل الآن على تأهيل شبكات المنطقة لدخولها منظومة الضخ المباشر.

وأكد بهاء عبدالمنعم أن الشركة تواصل خطتها لاستقرار واستدامة إمدادات المياه للمواطنين حيث يتم تنفيذ خطه لتأهيل عدد من المناطق بمدينة الغردقة لنظام الضخ المباشر 24 ساعه والغاء نظام المناوبات.