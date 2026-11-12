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شبورة كثيفة وسقوط أمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس حتى 17 نوفمبر
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

شبورة كثيفة وسقوط أمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس حتى 17 نوفمبر

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
حسام الفقي

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الجمعة 13 نوفمبر وحتى الثلاثاء 17 نوفمبر 2026، مشيرة إلى حدوث ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.

وأوضحت “الهيئة”، أن درجات الحرارة العظمى على السواحل الشمالية تتراوح بين 23 و25 درجة، وعلى القاهرة الكبرى والوجه البحري بين 26 و27 درجة، فيما تتراوح على جنوب البلاد بين 27 و32 درجة. 

وأضافت الأرصاد" أن البلاد تشهد طقسًا خريفيًا مائلًا للحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، وحارًا على جنوب الصعيد، بينما يكون مائلًا للبرودة إلى بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

أبرز الظواهر الجوية المتوقعة خلال الأيام المقبلة
أشارت "الهيئة" إلى تكون شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانًا، خلال الفترة من الساعة 4 حتى 9 صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، مرورًا بالقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأشارت إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة يوم الجمعة 13 نوفمبر، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وجنوبًا على مناطق حلايب وشلاتين، وذلك على فترات متقطعة، متوقعةً نشاطًا للرياح أحيانًا على أغلب الأنحاء، على فترات متقطعة خلال فترة التوقعات.

ونوهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن خرائط الطقس تشهد تغيرات سريعة، خاصة خلال فصل الخريف، مؤكدة أنه سيتم تحديث التوقعات في حالة حدوث أي تغييرات، داعيةً المواطنين إلى متابعة النشرات والتحديثات الصادرة عنها للاطلاع على آخر مستجدات حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة.


وفيما يتعلق بدرجات الحرارة المتوقعة،  القاهرة الكبرى والوجه البحري تسجلان  الخميس 24 درجة للعظمى و15 درجة للصغرى، بينما تسجل السواحل الشمالية 24 درجة للعظمى و16 درجة للصغرى، وشمال الصعيد 26 درجة للعظمى و12 درجة للصغرى، وجنوب الصعيد 29 درجة للعظمى و14 درجة للصغرى.

وأضافت أن درجات الحرارة العظمى والصغرى بالقاهرة الكبرى والوجه البحري ستبلغ يوم الجمعة 26 و16 درجة، وترتفع يوم السبت إلى 27 و16 درجة، وتسجل يوم الأحد 27 و17 درجة، ثم تنخفض يوم الاثنين إلى 26 و17 درجة، وتصل يوم الثلاثاء إلى 26 و16 درجة مئوية.

وأشارت إلى أن السواحل الشمالية تسجل 25 درجة للعظمى و17 درجة للصغرى يومي الجمعة والسبت، ثم تنخفض العظمى إلى 24 درجة يوم الأحد، و23 درجة يومي الاثنين والثلاثاء، مع تسجيل الصغرى 17 درجة يوم الأحد و16 درجة خلال اليومين التاليين.

ولفتت إلى أن شمال الصعيد يسجل درجات حرارة عظمى وصغرى تبلغ 27 و13 درجة يوم الجمعة، و28 و13 درجة السبت والأحد، و28 و14 درجة الاثنين، ثم 27 و14 درجة الثلاثاء.

وأضافت أن جنوب الصعيد يشهد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة، حيث تسجل العظمى والصغرى 30 و15 درجة يوم الجمعة، و31 و15 درجة السبت، و31 و16 درجة الأحد والاثنين، لتصل العظمى إلى 32 درجة والصغرى 16 درجة يوم الثلاثاء.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس حالة الطقس حالة الطقس المتوقعة

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