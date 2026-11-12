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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الدفاع التركية: مقتل 4 عسكريين بعد تحطم طائرة في ولاية ملاتيا

سلاح الجو التركي
سلاح الجو التركي
ناصر السيد

أعلنت وزارة الدفاع التركية عن مقتل أربعة أشخاص إثر تحطم مروحية عسكرية تركية من طراز "إس-70" (S-70) في ولاية ملاتيا شرقي البلاد، اليوم الخميس.

ووقع الحادث في منطقة "سامان كوي" التابعة لقضاء "يشيل يورت" في ملاطيا، وذلك في تمام الساعة 18:45 تقريباً (بالتوقيت المحلي). 

وأفادت قناة "إن تي في" (NTV) المحلية بأن وزارة الدفاع التركية أعلنت مقتل الجنود الأربعة الذين كانوا على متن المروحية.

وذكرت الوزارة في بيان لها أن سبب التحطم لا يزال مجهولاً، مشيرة إلى أن فرق الإنقاذ وصلت إلى موقع الحطام.

وجاء في البيان: "نتيجة لتحطم مروحيتنا من طراز (إس-70) في ملاطيا لأسباب لم تُعرف بعد، استشهد 4 من رفاقنا الأبطال الذين كانوا على متنها".

وأضاف البيان: "نسأل الله الرحمة لشهدائنا، ونتقدم بخالص التعازي لعائلاتهم المكلومة، وللقوات المسلحة التركية، ولأمتنا النبيلة، سائلين المولى أن يمنحهم الصبر والسلوان".

وأظهرت لقطات بثتها وسائل إعلام محلية وجود سيارات إسعاف ومركبات تابعة للشرطة والإطفاء في موقع الحادث، مع تصاعد الدخان وألسنة اللهب من حطام المروحية.

وزارة الدفاع التركية مقتل 4 عسكريين ولاية ملاطية ولاية ملاتيا الدفاع التركية تحطم مروحية عسكرية تركية

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