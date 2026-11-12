تركيا توقع 10 اتفاقيات مع 4 بنوك تنمية خلال مؤتمر (كوب 31)

قال وزير المالية التركي محمد شمشك، إن بلاده وقعت 10 اتفاقيات تمويل بقيمة إجمالية تبلغ 5.1 مليار دولار مع أربعة بنوك تنمية متعددة الأطراف، وذلك خلال مؤتمر المناخ (كوب 31).

وذكرت قناة "تي آر تي" التركية اليوم الخميس أن الاتفاقيات تشمل كلا من بنك التنمية الآسيوي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية والبنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية.

وأضاف شمشك - في كلمة له خلال مراسم توقيع مشتركة - أن هذا التمويل سيساعد في بناء اقتصاد أكثر استدامة ومرونة عبر دعم المشاريع المعززة للتوظيف وتحديث القطاع الصناعي وتسريع وتيرة التحول الرقمي والأخضر.. مشيرا إلى أن بلاده نجحت في تأمين نحو 50 مليار دولار من التمويل الخارجي من شركاء التنمية منذ عام 2023.

وأضاف شمشك أن تبني سياسات اقتصادية رشيدة وتنفيذ إصلاحات هيكلية يمثلان ركيزتين أساسيتين لجذب الاستثمارات طويلة الأجل، مشيرا إلى أن الموازنات الوطنية وحدها لا تكفي لتوفير التمويلات اللازمة لتلبية متطلبات المرحلة الانتقالية.

وقد انطلق مؤتمر الأمم المتحدة الحادي والثلاثين لتغير المناخ (كوب 31) في مدينة "أنطاليا" التركية يوم الإثنين الماضي ويستمر حتى 20 نوفمبرالجاري، وتتولى تركيا رئاسة المؤتمر، بينما يتولى وزير تغير المناخ والطاقة الأسترالي كريس بوين قيادة المفاوضات.