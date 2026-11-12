الأرصاد: درجات الحرارة أقل من معدلاتها الطبيعية.. وسقوط أمطار على عدة مناطق

قالت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد اليوم استمرار انخفاض درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها الطبيعية أو أقل قليلاً من المعدلات المعتادة لهذا الوقت من العام، مع أجواء مشمسة ومعتدلة خلال ساعات النهار، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال فترات الليل، والعظمى على القاهرة الكبرى تسجل اليوم ما بين 24 و25 درجة مئوية، بينما ترتفع درجات الحرارة تدريجيا كلما اتجهنا إلى محافظات جنوب البلاد، لتسجل الأقصر وأسوان ما بين 27 و28 درجة مئوية.

حالة الطقس

سرعات الرياح

وأضافت «غانم»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع علي القناة «الأولي المصرية»، أن زيادة فترات سطوع أشعة الشمس واعتدال سرعات الرياح يساعدان على الشعور باستقرار الأحوال الجوية خلال ساعات النهار، مقارنة بالأيام الماضية التي شهدت غيوما ونشاطا ملحوظا للرياح، ما زاد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة الصغرى على القاهرة الكبرى تتراوح بين 13 و14 درجة مئوية، بينما تنخفض في بعض المدن الجديدة إلى 12 و13 درجة، وتصل في محافظات المنيا وأسيوط إلى نحو 12 و13 درجة مئوية، ما يجعل الأجواء باردة خلال الليل وساعات الصباح الباكر، مضيفة أن مناطق وسط سيناء وسانت كاترين تسجل أقل درجات الحرارة، حيث تنخفض الصغرى إلى 6 و7 درجات مئوية، مع استمرار الأجواء شديدة البرودة في المناطق ذات الظهير الصحراوي.

حالة الطقس بداية من الغد

وأوضحت أن البلاد ستشهد بداية من غد الجمعة ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة، بنحو درجة مئوية، نتيجة التأثر بكتل هوائية صحراوية، لتسجل العظمى على القاهرة الكبرى ما بين 25 و26 درجة مئوية، موضحة أن درجات الحرارة العظمى خلال الأسبوع المقبل ستتراوح على القاهرة الكبرى بين 26 و27 درجة مئوية، بينما تتراوح درجات الحرارة الصغرى خلال الليل ما بين 16 و17 درجة مئوية، بما يؤدي إلى تراجع الإحساس بالبرودة نسبيا.

ونصحت المواطنين بعدم التسرع في العودة إلى الملابس الصيفية أو ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، موضحة أن الملابس الخريفية والشتوية الخفيفة هي الأنسب خلال الفترة الحالية، مع ارتداء جاكيت خفيف خلال ساعات الليل والصباح الباكر، وعدم الانخداع بالدفء النسبي خلال النهار.

الأمطار

سقوط الأمطار

وحذرت منار غانم من فرص سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانا على بعض المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط ومحافظات شمال الدلتا، بينما تشهد مناطق حلايب وشلاتين أجواء مشمسة ومستقرة.

الشبورة المائية

الشبورة المائية

وأوضحت أن البلاد تشهد تكون شبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، قد تكون كثيفة في بعض المناطق وتتسبب في انخفاض الرؤية الأفقية، مؤكدة تحسن الرؤية تدريجياً بعد اختفاء الشبورة، مع استمرار فرص تكونها خلال ساعات الصباح الباكر غدًا.

نشاط الرياح

كما أشارت إلى نشاط الرياح اليوم بسرعات تتراوح بين 30 و35 كيلومترا في الساعة، خاصة على المناطق المفتوحة بالقاهرة الكبرى وسيناء ومحافظة البحر الأحمر وشمال الصعيد، لافتة إلى أن نشاط الرياح خلال فترات المساء يزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.