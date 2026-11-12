دهب وطور سيناء وأبو رديس في قلب حركة تنقلات جديدة بجنوب سيناء

تترقب مدن جنوب سيناء حركة تنقلات محدودة بين رؤساء المدن ونوابهم، من المقرر أن يصدرها اللواء الدكتور إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء، خلال الفترة المقبلة، في إطار إعادة ترتيب منظومة العمل بالمحليات، وتدوير القيادات التنفيذية بما يدعم كفاءة الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وبحسب المعلومات المتداولة بشأن الحركة المرتقبة، تتضمن تكليف المحاسب علي حمادة رئيسًا لمدينة دهب، والمهندس حسني راشد رئيسًا لمدينة طور سيناء، ومحمد كيره رئيسًا لمدينة أبو رديس، ضمن تغييرات تستهدف إعادة توزيع عدد من القيادات المحلية على مواقع العمل المختلفة.

كما تشمل الحركة نقل اللواء عماد فاروق، رئيس مدينة دهب، للعمل بديوان عام محافظة جنوب سيناء، في إطار حركة التغييرات التي يُنتظر أن تطال عددًا من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

ومن المنتظر أن تسهم الحركة، عقب صدورها رسميًا، في ضخ دماء جديدة بالوحدات المحلية، وتعزيز آليات العمل الميداني، ومتابعة الملفات الخدمية والتنموية، بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة.