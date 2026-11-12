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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

دراسة للمركز القومي للبحوث: نقص فيتامين «د» يرتبط بزيادة الالتهابات لدى الأطفال المصابين بالسمنة

دراسة للمركز القومي للبحوث: نقص فيتامين «د» يرتبط بزيادة الالتهابات لدى الأطفال المصابين بالسمنة
دراسة للمركز القومي للبحوث: نقص فيتامين «د» يرتبط بزيادة الالتهابات لدى الأطفال المصابين بالسمنة
أ ش أ

كشفت دراسة أجراها المركز القومي للبحوث على أطفال مصابين بالسمنة عن وجود علاقة بين نقص فيتامين د وزيادة مؤشرات الالتهابات المصاحبة للسمنة، حيث تبين أن 74.1% من الأطفال المشاركين في الدراسة يعانون نقص الفيتامين، مقابل 25.9% لا يعانون نقصه.

وأوضحت الدكتورة حنان سعيد علي، بقسم الفسيولوجيا الطبية بمعهد البحوث الطبية والدراسات الإكلينيكية بالمركز ، أن الدراسة قارنت بين مجموعتين من الأطفال المصابين بالسمنة، إحداهما تعاني نقص "فيتامين د" والأخرى لا تعاني نقصه، بهدف رصد العلاقة بين مستويات الفيتامين ومؤشرات الالتهابات في الجسم.

وأظهرت النتائج انخفاض مستويات السيتوكين المسئول عن زيادة الالتهابات، وارتفاع مستويات السيتوكين المضاد للالتهابات المفرطة بصورة ملحوظة لدى الأطفال الذين لا يعانون نقص فيتامين د، مقارنة بالمجموعة التي تعاني نقصه، وهو ما يشير إلى ارتباط نقص الفيتامين بزيادة الالتهابات المصاحبة للسمنة.

وأشارت الدراسة إلى أن نقص "فيتامين د" لدى المصابين بالسمنة قد يرتبط بعدة عوامل، من بينها تخزين الفيتامين في الأنسجة الدهنية، باعتباره من الفيتامينات الذائبة في الدهون، بما يقلل استفادة الجسم منه، إلى جانب قلة النشاط البدني والتعرض لأشعة الشمس، والاعتماد على أنماط غذائية غنية بالسعرات الحرارية ومنخفضة القيمة الغذائية.

وأضافت أن "فيتامين د" يؤدي دورا مهما في تنظيم نشاط المستقبلات المناعية المسئولة عن التحكم في الالتهابات داخل الجسم، وأن اختلال نشاط هذه المستقبلات يرتبط بعدد من الأمراض المزمنة، من بينها السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض المناعة الذاتية.

وشددت على أهمية الاهتمام بمستويات "فيتامين د" لدى الأطفال، خاصة المصابين بالسمنة، من خلال اتباع نظام غذائي متوازن يتضمن مصادر الفيتامين، مثل الألبان ومنتجاتها والجبن والبيض والأسماك، مع تقليل الوجبات السريعة والأطعمة مرتفعة الدهون والسعرات الحرارية ومنخفضة العناصر الغذائية.

كما نصحت بزيادة النشاط البدني وتشجيع الأطفال على التعرض المعتدل لأشعة الشمس في الأوقات المبكرة من اليوم، مع استشارة الطبيب لتحديد مدى احتياج الطفل إلى مكملات "فيتامين د" والجرعة المناسبة لعمره، وعدم الاعتماد على الغذاء أو التعرض للشمس وحدهما دون تقييم طبي.

دراسة أجراها المركز القومي للبحوث على أطفال مصابين بالسمنة نقص فيتامين د زيادة مؤشرات الالتهابات المصاحبة للسمنة

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