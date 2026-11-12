المؤبد لموظف قتـ.ـل فتاة بعد مطالبته بالزواج منها وتهديدها بكشف علاقتهما في سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، برئاسة المستشار محمد عبد الحافظ محمد، وعضوية المستشارين أحمد الفولي حسين، ومعتز محروس محمد، وأمانة سر عصام حسانين الألفي، بمعاقبة موظف بالسجن المؤبد، مع إلزامه بالمصاريف، لاتهامه بقتل فتاة تربطه بها علاقة عاطفية، داخل شقة سكنية بدائرة قسم ثان سوهاج، بعدما تصاعدت الخلافات بينهما على خلفية مطالبتها له بالزواج منها وتهديده بكشف طبيعة علاقتهما.

بلاغ بتغيب فتاة عن منزل أسرتها بالمراغة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج بلاغًا من سيدة تبلغ من العمر 61 عامًا، أفادت فيه بتغيب نجلتها، البالغة من العمر 25 عامًا، والحاصلة على بكالوريوس، عن منزل الأسرة بدائرة مركز المراغة، الأمر الذي دفع الأجهزة الأمنية إلى تكثيف جهود البحث والتحري لكشف ملابسات اختفائها والتوصل إلى مكان وجودها.

علاقة عاطفية استمرت عامًا وراء الجريمة

وكشفت التحريات أن وراء الواقعة موظفًا يبلغ من العمر 40 عامًا، تربطه بالمجني عليها علاقة عاطفية استمرت قرابة عام، وبفحص علاقتهما تبين وجود خلافات بينهما خلال الفترة الأخيرة، بعدما طالبته الفتاة بالزواج منها، وهددته بكشف علاقتهما حال عدم الاستجابة لمطلبها، وهو ما أدى إلى تصاعد الخلافات بين الطرفين.

استدرجها إلى شقة وأنهى حياتها بساطور وسكين

وأوضحت التحقيقات أن المتهم استدرج المجني عليها إلى شقة سكنية بدائرة قسم ثان سوهاج، مملوكة لزوج شقيقة زوجته، ويعمل طبيبًا ويبلغ من العمر 37 عامًا، ثم اعتدى عليها باستخدام ساطور وسكين عثر عليهما داخل الشقة، محدثًا إصابتها بجرحين في الرأس والرقبة، أسفرا عن وفاتها في الحال.

وعقب ارتكاب الجريمة، وضع المتهم جثمان الفتاة داخل دورة مياه الشقة، محاولًا إخفاء معالم الواقعة، إلا أن جهود الأجهزة الأمنية أسفرت عن تحديد هويته وضبطه، وبمواجهته أقر بارتكاب الجريمة، وأرشد عن مكان الجثمان والأدوات المستخدمة في الاعتداء على المجني عليها.

المؤبد للمتهم في ختام المحاكمة

وبعد نظر أوراق القضية وما تضمنته من تحقيقات وأدلة، أصدرت محكمة جنايات سوهاج حكمها بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد، مع إلزامه بالمصاريف، عما نُسب إليه من اتهام بقتل المجني عليها.