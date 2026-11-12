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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ قنا يوجه بسرعة إنهاء مشروعات «حياة كريمة» لإدخالها الخدمة

اجتماع محافظ قنا
اجتماع محافظ قنا
يوسف رجب

ترأس اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والوقوف على معدلات التنفيذ ونسب الإنجاز بمختلف القطاعات والقرى المستهدفة، ومناقشة المعوقات التي تواجه تنفيذ المشروعات، والعمل على تذليلها، بما يضمن سرعة الانتهاء منها ودخولها الخدمة وفقًا للجداول الزمنية المحددة.

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس مصطفى حسن، مسئول دار الهندسة، تقارير تفصيلية حول نسب التنفيذ بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والطرق، مشيرًا إلى إجراء معاينات ميدانية بقرى الدهسة والعركي الرئيسية والعركي الفرعية، لرصد الملاحظات والمعوقات والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها.

من جانبه، أكد المهندس رفعت إسماعيل، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، جاهزية محطات مياه الشرب التي لا تواجه معوقات تحول دون تشغيلها، تمهيدًا لدخولها الخدمة.

وشدد محافظ قنا على ضرورة تكثيف المتابعة الميدانية والمرور الدوري على مواقع تنفيذ المشروعات، وسحب العينات اللازمة من محطات مياه الشرب، والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية قبل بدء التشغيل الفعلي، بالتنسيق مع الجهات المختصة، إلى جانب سرعة الانتهاء من تنفيذ خطوط الانحدار بعدد من القرى، لضمان انتظام تشغيل شبكات الصرف الصحي، وتحقيق الكفاءة التشغيلية المطلوبة.

متابعة معدلات العمل

ووجه الببلاوي، بمراجعة الموقف التنفيذي لمحطات الرفع بمراكز قنا ونجع حمادي ودشنا وفرشوط، ومتابعة معدلات العمل بها بشكل مستمر، مع سرعة التعامل مع أي معوقات تواجه التنفيذ، لضمان الانتهاء منها ودخولها الخدمة في أقرب وقت، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما كلف محافظ قنا، مسئول دار الهندسة، بإعداد حصر شامل بجميع محطات مياه الشرب على مستوى المحافظة، يتضمن الموقف التنفيذي لكل محطة والشركات المسئولة عن تنفيذها، مع إعداد خطة زمنية واضحة لاستكمال الأعمال المتبقية، تمهيدًا لعرضها ومناقشتها خلال الاجتماع المقبل.

جاء ذلك بحضور العقيد محمد همام، رئيس قطاع مشروعات قنا بالهيئة الهندسية، والمهندس رفعت إسماعيل، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، والمهندس محمد علي، الرئيس التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بقنا، والمهندس محمد فوزي، رئيس قطاع توزيع كهرباء قنا، والمهندس نصر بلال، ممثل شركة نقل الكهرباء، والمهندس علاء بكري، ممثل شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس مصطفى حسن، مسئول دار الهندسة، وأشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وحمدي أبو الفضل، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، ومحمد حسن ووائل محمد بقطاع كهرباء قنا، وسحر سليمان، مدير وحدة تنفيذ مشروعات حياة كريمة بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية.

قنا حياة كريمة شركة مياه الشرب الصرف الصحي أخبار قنا

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