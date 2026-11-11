محافظ قنا يتابع انتظام أعمال الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة الألمانية

تواصل محافظة قنا، متابعة أعمال الحملة القومية للتطعيم ضد مرضي الحصبة والحصبة الألمانية، والتي انطلقت يوم الأحد الموافق 25 أكتوبر 2026، وتستمر لمدة ثلاثة أسابيع، ضمن خطة وزارة الصحة والسكان لرفع معدلات التغطية بالتطعيمات، والحفاظ على صحة الأطفال، وذلك في إطار حرص الدولة على تعزيز منظومة الرعاية الصحية والوقاية من الأمراض المعدية.

وتُنفذ الحملة بالتنسيق بين مديرية الشؤون الصحية بقنا والجهات المعنية، من خلال فرق طبية مدربة، تستهدف الوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين، مع توفير التطعيمات والإمكانات اللازمة، لضمان انتظام سير العمل وتحقيق المستهدف من الحملة.

وأكد الدكتور عصام نبيل، وكيل وزارة الصحة بقنا، علي أن الحملة تستهدف تطعيم الأطفال من عمر 9 أشهر وحتى 10 سنوات، من المصريين وغير المصريين، بالمجان، من خلال 656 فريقاً طبياً، منتشرة بمختلف مراكز المحافظة، وتعمل على مدار ثلاثة أسابيع اعتباراً من 25 أكتوبر، للوصول إلى الأطفال داخل 954 مدرسة و880 حضانة، بالإضافة إلى الوحدات الصحية ومكاتب الصحة.

من جانبه أكد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، ضرورة استمرار المتابعة الميدانية لأعمال الحملة، والتنسيق الكامل بين مديرية الشؤون الصحية وكافة الجهات التنفيذية، مع تقديم أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لفرق التطعيم، والعمل على تذليل أي معوقات قد تواجه تنفيذ مهامها، بما يضمن وصول الخدمة إلى جميع الأطفال المستهدفين بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

وشدد الببلاوي، على أهمية تكثيف جهود التوعية المجتمعية بأهمية التطعيمات الوقائية، وحث أولياء الأمور على الاستجابة لفرق الحملة، وحرصهم على تطعيم أطفالهم، باعتبار التطعيم أحد أهم الوسائل الفعالة للوقاية من الأمراض المعدية.