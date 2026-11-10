مستشفى قنا العام يوضح حقيقة العطل الفني بوحدة الغسيل الكلوى

أصدرت إدارة مستشفى قنا العام، بيانًا توضيحيًا، بشأن مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، والمتعلق بحدوث عطل فني بوحدة الغسيل الكلوي بالمستشفى، مؤكدةً التعامل الفوري مع العطل، وإعادة تشغيل المحطة خلال أقل من نصف ساعة، واستكمال جميع جلسات الغسيل الكلوي للمرضى دون تسجيل أي مضاعفات.

وأوضحت إدارة مستشفى قنا العام، بأنه يوم السبت الموافق 7 نوفمبر 2026، حدث عطل فني طارئ بنظام التشغيل الآلي، لمحطة معالجة المياه الخاصة بوحدة الغسيل الكلوي، ما تسبب في انخفاض مؤقت بمعدل ضخ المياه إلى ماكينات الغسيل الكلوى.

وأضاف بيان المستشفى، بأنه فور حدوث العطل، تحرك الفريقان الفني والطبي بالوحدة، للتعامل معه بشكل عاجل، حيث تم تشغيل المحطة يدويًا، وإعادة ضخ المياه بصورة طبيعية خلال أقل من نصف ساعة، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان سلامة المرضى.

وأكدت إدارة مستشفى قنا العام، أن جميع المرضى استكملوا جلسات الغسيل الكلوي، وفقًا للبروتوكول الطبي المعتمد، وتحت إشراف الأطباء المختصين، دون حدوث أي مضاعفات أو آثار سلبية نتيجة العطل.

وأشار بيان المستشفى، إلى أن محطة معالجة المياه، تخضع لبرنامج صيانة دورية منتظم من خلال الشركة المتعاقدة، لافتةً إلى أنه تم إخطار الشركة بالعطل، لفحص نظام التشغيل الآلي واتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لمنع تكراره.

واختتمت إدارة المستشفى بيانها، بالتأكيد على حرصها الكامل على سلامة المرضى، واستمرار تقديم الخدمات الطبية، وفقًا لمعايير الجودة المطلوبة، مشيرةً إلى ترحيبها باستقبال أي استفسارات، أو شكاوى من المواطنين من خلال مكتب خدمة المواطنين بالمستشفى.